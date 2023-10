Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar Mundial de futebol de 2030

Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Mundial de futebol de 2030, confirmou esta quarta-feira a FIFA, em comunicado.

Os três países vão receber 101 dos jogos a realizar na competição, que vai contar com 48 seleções, ao contrário das atuais 32. Para assinalar o centenário da realização da prova, os três primeiros jogos vão realizar-se na América do Sul, premiando assim a candidatura formada por Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo que este último foi o primeiro país a organizar a prova, em 1930.

De forma caricata, foi o presidente da confederação de futebol sul-americano (CONMEBOL) que anunciou que o Mundial iria ser recebido pelos dois países ibéricos e por Marrocos. Alejandro Domínguez antecipou-se à FIFA, revelando em conferência de imprensa os planos para a prova, que também partilhou na rede social X, ainda antes do comunicado do organismo que gere o futebol mundial.

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 🏆 @tapiachiqui @nachoalonso33 @RHarrisonP pic.twitter.com/qzlttxNeIZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

O presidente da FIFA destacou, durante o congresso do organismo em que foi feito este anúncio, o caráter global do Mundial 2030: vai passar por seis países e três continentes.

"Num mundo dividido, a FIFA e o futebol estão a unir-se. O Conselho da FIFA, representando todo o mundo do futebol, concordou por unanimidade em comemorar o centenário do Campeonato do Mundo FIFA, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai em 1930, da forma mais adequada. Como resultado, uma celebração acontecerá na América do Sul e três países sul-americanos - Uruguai, Argentina e Paraguai - organizarão uma partida cada do Mundial FIFA 2030", referiu Gianni Infantino.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg — FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023

O homem que gere o organismo máximo do futebol mundial confirmou que será o Estádio Centenário de Montevideu a receber o primeiro jogo. Uma escolha "óbvia", até porque foi lá que se jogou a primeira final da prova, com o Uruguai a bater a Argentina por 4-2.

O Conselho da FIFA concordou ainda, "por unanimidade", que a candidatura apresentada por Portugal, Espanha e Marrocos é a escolhida para receber o resto da prova.

Recorde-se que esta mesma candidatura esteve envolvida numa pequena polémica, depois de, inicialmente, Portugal e Espanha terem sugerido uma candidatura conjunta com a Ucrânia. Essa ideia acabou por ser abolida e foi Marrocos a juntar-se à Península Ibérica.