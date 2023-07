BBC pede desculpa por esta pergunta: "Em Marrocos é ilegal ter uma relação homossexual. Há alguma jogadora homossexual no plantel - e como é a vida dela?"

BBC pede desculpa pela pergunta "inapropriada" de um repórter à capitã da equipa feminina de Marrocos

por Matias Grez, CNN

A BBC pediu desculpa por uma pergunta "inapropriada" que um dos seus repórteres fez à capitã da seleção feminina de Marrocos.

Numa conferência de imprensa antes da estreia de Marrocos no Campeonato do Mundo Feminino contra a Alemanha, um repórter do serviço mundial da organização noticiosa britânica perguntou a Ghizlane Chebbak: "Em Marrocos é ilegal ter uma relação homossexual. Há alguma jogadora homossexual no plantel - e como é a vida dela em Marrocos?

O moderador da conferência de imprensa interveio, dizendo: "Desculpem, mas esta é uma pergunta muito política, por isso vamos cingir-nos às questões relacionadas com o futebol".

"Não, não é política", respondeu o jornalista. "É sobre pessoas, não tem nada que ver com política. Por favor, deixem-na responder à pergunta."

Um porta-voz da BBC disse à CNN: "Reconhecemos que a pergunta foi inapropriada. Não tivemos intenção de causar qualquer dano ou angústia".

Houve ainda mais uma pergunta antes de terminar a conferência de imprensa.

De acordo com a Human Rights Watch, "a lei marroquina também criminaliza aquilo a que se refere como atos de 'desvio sexual' entre membros do mesmo sexo". "O artigo 489 do código penal pune as relações entre pessoas do mesmo sexo com penas de prisão até três anos e multas até 1.000 dirhams (82 euros)."

Steph Yang, do The Athletic, que estava na sala, disse que "alguns membros dos media marroquinos ficaram audivelmente consternados com a pergunta".

Shireen Ahmed, uma repórter da CBC Sports que também estava na sala, escreveu que o repórter estava "completamente fora de si".

"A redução de danos é importante e colocar a questão ao capitão ou ao treinador foi desnecessário", acrescentou.

"Perguntar a uma jogadora sobre os seus colegas de equipa, se são homossexuais e como isso os afeta quando se sabe que não é permitido, é bizarro e despropositado. O capitão não pode denunciar os jogadores nem comentar a política porque pode ser perigoso para eles também", escreveu Ahmed.

"Se a denúncia prejudica alguém, não só não é ético como é perigoso."

A FIFA e a Federação Marroquina de Futebol não responderam imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

Marrocos iniciou sua campanha na Copa do Mundo Feminina de 2023 com uma pesada derrota por 6 a 0 diante da Alemanha, esta segunda-feira.

A FIFA está a permitir que uma variedade de braçadeiras diferentes que destacam "uma série de causas sociais" sejam usadas no Campeonato do Mundo Feminino na Austrália e na Nova Zelândia.

Durante o torneio, cada capitã de equipa pode usar uma braçadeira escolhida entre oito causas sociais diferentes, incluindo a igualdade de género, a inclusão e a paz.

Não há qualquer menção explícita aos direitos LGBTQ nas braçadeiras do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, além dos temas da "igualdade de género" e da "inclusão".