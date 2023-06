Fotógrafo regista Cristo Redentor “abraçando” lua cheia e a foto torna-se viral

Um clique feito em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a 11 quilômetros do Cristo Redentor, encurtou a distância entre o monumento e o único satélite natural da Terra.

No domingo, às 06h28, o fotógrafo Leonardo Sens registrou o Cristo Redentor “abraçando” a lua cheia. A foto tornou-se viral nas redes sociais, recebendo milhares de comentários e partilhas.

À CNN Brasil, Sens explicou como fez para captar a paisagem com riqueza de detalhes. O profissional contou que usou uma Nikon D810 e que foram cerca de 400 fotos, de ângulos e momentos diferentes, até chegar ao clique perfeito.

“Estava a uma distância de 11 km, na Praia de Icaraí, em Niterói. Como a lua vai descendo na diagonal, o desafio é ter que carregar a câmera junto do tripé para os lados para acertar o ângulo correto, isso tudo e ainda enquadrar e checar se está tudo em foco”, disse.

Leonardo também revelou que tentava fazer a foto desde 2021.

“Na primeira tentativa, a paisagem não estava tão nítida, com um pouco de nevoeiro e no momento da passagem da lua eu não consegui enquadrar corretamente. Em 2022, estava nublado no dia, não fiz nenhuma foto. E agora finalmente consegui”, celebra ele.

O abraço divino na lua já é considerado o registro mais especial da carreira do fotógrafo. Não apenas pelo que os olhos podem ver, mas pelo que o coração pode sentir.

“Creio que esta imagem passa um momento de contemplação, de uma natureza perfeita e conectada conosco e que devemos preservar para as futuras gerações.”

Após o clique perfeito, Leonardo vai em busca de um novo desafio. Quer registrar o nascer da lua no mar, com algum barco fazendo a silhueta na frente dela.

“Raio Divino”

Em fevereiro deste ano, uma outra foto no Cristo Redentor também impressionou pela beleza.

Da varanda de seu apartamento no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o desenvolvedor de softwares Fernando Braga registrou o momento exato em que um raio atingiu a estrutura gigantesca de concreto.

Fernando usou uma Nikon D800 e a técnica de longa exposição, diminuindo a intensidade da luz para flagrar o percurso exato do raio, a 4km de distância do apartamento dele, que fica no 17.º andar.