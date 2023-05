Tornado de areia apanha criança de 7 anos. O resgate merece ser visto

O jogo de basebol decorria quando, em segundos, o tornado de areia se formou em campo, apanhando um dos jogadores - um menino de sete anos.

Todos os jogadores conseguiram escapar, mas o menino, apanhado em cheio no centro do tornado, não conseguiu fugir.

Foi o árbitro, de 17 anos, que impediu o pior. Precipitou-se para o centro do furacão e resgatou o rapaz.

Tudo aconteceu no domingo, durante um torneio de basebol infantil em Jacksonville, Florida, e no final só o boné da criança foi pelos ares.

Veja aqui o vídeo:

A dust devil suddenly formed during a youth baseball game. Then an umpire stepped in. pic.twitter.com/FeAiYpiqFy