Vídeo: O urso estava no contentor lixo e o professor correu… de susto

O diretor de uma escola primária em West Virginia, EUA, estava a tirar a tranca da cobertura de um contentor do lixo, mostram as imagens da câmara de segurança do parque de estacionamento. O que não esperava ver foi o que se passou a seguir - os olhos e a cabeça que se assomaram. Um urso!

O animal parece espantado e corre, mas não tanto como o diretor que faz um autêntico sprint para fugir do local. Surpreendida ficou também a mulher que abre a porta do edifício no preciso momento em que o urso aparece e a fecha de imediato.

James Marsh, o diretor da escola, não correu para longe. Volta de imediato para junto do contentor, mas a sua postura corporal é clara: não ganhou para o susto!

O contentor foi fechado para evitar estes acontecimentos, mas o urso conseguiu entrar durante o fim de semana, diz a CBS News. E foi lá que James Marsh o encontrou na segunda-feira.

“Eram 7.15. Se ainda não está acordado, isto acorda uma pessoa”, sintetizou o professor numa entrevista à televisão norte-americana.

Marsh concorda: o animal estava tão assustado quanto ele. “Ele parecia assustado, também. Tão assustado como eu estava. É provável que não volte.”

Fora de perigo, e com o urso fora de cena, James Marsh tornou-se numa celebridade instantânea. Não só nas redes sociais, mas entre os alunos, a quem o professor mostrou o vídeo. “Ri-me tanto que não conseguia respirar”, admitiram duas alunas do 5.º ano.

E como a história acaba bem, foi com humor que decidiu pronunciar-se a direção escolar da cidade, Nicholas County, a 100 quilómetros da capital da Virginia, Charleston. “Quem diz que os professores não merecem um subsídio de risco?”