Bares na Grécia fechados por utilizar restos de bebidas em shots de outros clientes

Uma simples busca do fisco a vários bares, em Corfu, na Grécia, revelou uma prática inesperada. Vários estabelecimentos de diversão noturna foram apanhados a utilizar o resto de bebidas que sobram em shots para novos clientes, avança o jornal “The Independent”.

Segundo a publicação, os inspectores descobriram que os funcionários de vários bares recolhiam as bebidas deixadas pelos clientes num recipiente e aproveitavam esses restos para servirem shots a outros turistas, neste que é um popular destino turístico.

Além, as autoridades detetaram também que sete estabelecimentos de restauração da zona não tinham marcação no número do lote nas caixas de bebidas, o que indica que estavam a servir álcool ilegal, possivelmente adulterado. Os inspectores recolheram amostras e enviáram-nas para o Laboratório Geral de Química do Estado grego para serem analisadas.

Cerca de 26 estabelecimentos locais não emitiram pelo menos 40.578 faturas, num valor total de 267.418 euros. Com estes atos ilegais, 28 estabelecimentos foram obrigados a fechar durante 48 horas sob o pagamento de coimas.

É de salientar que a zona de Kavos é um destino apreciado pelos turistas que procuram festas. Segundo a imprensa local, é esperado que as autoridades continuem a fazer controlos semelhantes noutras zonas turísticas gregas.