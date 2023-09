Veneza vai cobrar taxa turística de entrada de cinco euros já a partir do próximo ano

Veneza vai cobrar uma taxa de cinco euros, já em 2024, nos períodos mais agitados do ano a todos os turistas com idade superior a 14 anos que visitarem a cidade por apenas um dia e não passarem a noite. Esta medida ainda não é permanente, pelo que as autoridades de Veneza pretendem iniciar um período experimental de 30 dias não consecutivos, de acordo com o Presidente da Câmara, Luigi Brugnaro.

A taxa de cinco euros será cobrada nos dias mais movimentados, especialmente em fins de semana e feriados, contudo, as datas em que a taxa será aplicável ainda não estão definidas. Segundo o autarca da cidade italiana, estas datas serão definidas "nas próximas semanas".

"Em alguns períodos é necessário regular os fluxos turísticos, mas isso não significa fechar a cidade. #Venezia permanecerá sempre aberta a todos", escreve o presidente da Câmara no X, antigo Twitter.

Sperimentazione del contributo di accesso per i turisti giornalieri a #Venezia: si partirà dalla primavera 2024.



Oggi in Giunta abbiamo dato il via libera all'emendamento con il testo finale della delibera che ora andrà in Consiglio Comunale.

La sperimentazione nel 2024 sarà… pic.twitter.com/xF3kZouvlm — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) September 5, 2023

De acordo com o comunicado publicado pela autarquia, os indivíduos que vivem, estudam ou trabalham na cidade estão isentos deste pagamento, bem como os que se encontram a participar em eventos desportivos e os turistas que pernoitam na idade. Ainda assim, para beneficiar destas isenções têm de se registar online para reservar a sua viagem.

O objetivo é encontrar um “novo equilíbrio entre os direitos daqueles que vivem, estudam ou trabalham em Veneza e aqueles que visitam a cidade”.

Em 2019, foram discutidas medidas aquém da proposta original. O valor máximo proposto para visitar a cidade era de 10 euros e foi reduzido a cinco euros, graças às opiniões dos cidadãos e dos vereadores de oposição.

Ainda que as instalações e infraestruturas para os residentes precisem de melhorias, uma vez que o lixo acumulado pelos turistas é imenso, o dinheiro obtido com as taxas de entrada na cidade cobrirá o custo do sistema de reservas.

O vereador da cidade de Veneza, Simone Venturini, afirmou num comunicado que o sistema de reservas permite saber quantas pessoas estão previstas para determinado dia e gerir os serviços em função desses números.

"Podemos dizer: 'Caro visitante, não aconselhamos a sua visita nesta data porque é Ferragosto [feriado de agosto] ou Páscoa - haverá muita gente, o que o impedirá de ter uma visita tranquila, e se a fizer uma semana mais tarde poderá desfrutar mais da sua visita'", disse.

A ligação de Veneza com os turistas levou a que a UNESCO sugerisse a entrada de Veneza na lista de locais considerados património mundial em risco. O turismo em massa e as alterações climáticas por vezes causam danos à cidade italiana.