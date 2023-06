Bem-vindo ao mundo, Ernest George Ronnie Brooksbank

Chama-se Ernest George Ronnie Brooksbank, nasceu no dia 30 de maio às 08.49, pesava 3,2 quilos e é o mais recente membro da família real britânica. É o segundo filho da princesa Eugenie, filha do príncipe Andrew e Sarah Ferguson.

A notícia foi partilhada pela recém-mamã na sua conta de Instagram, em seu nome e do marido, Jack Brooksbank, com uma foto do recém-nascido, sozinho e ao lado do irmão mais velho, Augie, que "já está a adorar ser um irmão mais velho", de acordo com Eugenie.

O longo nome tem explicação: "Tem o nome do seu tetravô George e do avô da princesa, Ronald", escreveu a Eugenie.

Ernest é agora o 13.º na linha de sucessão ao trono do Reino Unido e remete o príncipe Edward, irmão do rei Carlos III, para o 14.º posto. É também, escreve a imprensa inglesa, o 13.º bisneto da rainha Isabel II e o primeiro a nascer após a sua morte, em setembro de 2022. Não tem direito a títulos reais nem ao tratamento real.

Ernest é o terceiro neto do príncipe André e Sarah Ferguson. A filha mais velha, Beatrice, é mãe de Sienna.