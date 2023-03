Uma espécie rara de um tubarão foi encontrada morta, no sábado, em Lepe Beach Hampshire, no Reino Unido, por locais que passeavam à beira-mar. A descoberta, partilhada com fotos nas redes sociais, foi vista com entusiasmo por biólogos com interesse em analisar o cadáver, mas o sentimento não durou muito. Quando, mais tarde, o tubarão foi encontrado já só tinha tronco.

Acredita-se que os responsáveis pelo corte da cabeça e cauda do tubarão, assim como o furto das partes do corpo, foram obra de caçadores de fortunas.

“Isto foi mesmo dececionante” diz o historiador Dan Snow, que no twitter partilhou a foto do tubarão dizendo que se tratava de “uma visita excecional naquelas águas”.



We went to secure the shark for science last night. But we were too late!

Please please- of you have the head get in touch. The scientists want to have a look at it and then it's yours to keep. https://t.co/gS8SYQxAp4