Cinco dos assaltos a museus mais audazes na história moderna

Os filmes de roubo de obras arte - como "Ocean's 8", "The Thomas Crown Affair", "How To Steal a Million" de Audrey Hepburn - captam sempre a imaginação, mas é claro que os roubos audaciosos não são apanágio exclusivo do grande ecrã.

No final de agosto, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou a abertura de uma investigação sobre tesouros, incluindo pedras semi-preciosas e jóias de ouro que datam do século XV a.C. ao século XIX d.C., que o museu de Londres diz terem sido "desaparecidos, roubados ou danificados" ao longo de vários anos. Um empregado do museu foi despedido, estando pendente uma "ação judicial", acrescenta o comunicado.

Hartwig Fischer, o diretor cessante do museu, afirmou que o incidente era "altamente invulgar" e que o museu "já reforçou as medidas de segurança", mas estes crimes não são novidade. Aqui estão cinco outros roubos infames que fizeram manchetes.

O roubo da "Mona Lisa" (1911)

Pessoas reúnem-se à volta do quadro Mona Lisa, a 4 de janeiro de 1914, em Paris; o quadro foi roubado do Museu do Louvre por Vincenzo Peruggia, em 1911. Roger Viollet/Getty Images

Um dos ladrões de arte mais famosos do mundo foi Vincenzo Peruggia, o homem que roubou a "Mona Lisa". O vidraceiro italiano trabalhava no Louvre, em Paris, onde se encontra exposta a obra-prima do século XVI de Leonardo da Vinci. Não se sabe se se escondeu durante a noite ou se entrou sorrateiramente no museu na manhã do roubo, mas a 21 de agosto de 1911, quando o museu estava encerrado para manutenção, Peruggia conseguiu iludir a segurança, retirar o retrato do seu invólucro enquanto a galeria onde se encontrava ainda estava vazia e, alegadamente, escondê-lo debaixo do seu casaco antes de sair do museu.

A obra de arte foi guardada no apartamento de Peruggia em Paris até 1913, altura em que, tendo-se mudado para um hotel em Itália, tentou vendê-la ao antiquário Alfredo Geri, que alertou as autoridades - e Peruggia foi preso. Algumas pessoas declararam Peruggia como um herói por ter devolvido a "Mona Lisa" ao seu país natal - ainda que temporariamente, e depois de cumprir apenas oito meses de prisão, Peruggia foi libertado. Em 1914, o retrato foi reintegrado no Louvre, onde cerca de 30 mil visitantes o observam todos os dias para ver com os seus próprios olhos o sorriso enigmático do retrato.

O "golpe da clarabóia" (1972)

Bill Bantey, diretor de relações públicas do Museu de Belas Artes de Montreal, mostra fotografias dos 18 quadros roubados em 1972. Bettmann/Bettmann/Getty Images

O maior roubo de arte do Canadá ocorreu no Museu de Belas Artes de Montreal, na madrugada de 4 de setembro de 1972. Numa cena saída diretamente de um filme de ação, três ladrões mascarados tiveram acesso ao telhado do edifício antes de usarem uma corda para entrarem no museu através de uma clarabóia (daí a alcunha do incidente, o "Skylight Caper", o "golpe da clarabóia").

Uma vez lá dentro, eles ameaçaram três guardas de segurança com armas de fogo e amarraram-nos antes de roubarem o seu espólio. Na altura, o porta-voz do museu, Bill Bantey, descreveu os culpados à emissora canadiana CBC como "ladrões discriminadores (que) tinham uma ideia bastante boa do que procuravam".

O saque incluiu 18 pinturas - entre as quais a "Paisagem com casas de campo" de Rembrandt - bem como mais de 30 peças de joalharia que remontam ao século XVII. O roubo teria sido ainda maior, mas um alarme disparou quando os ladrões tentaram sair por uma porta de segurança e foram obrigados a deixar alguns quadros para trás. Até à data, ninguém foi acusado do roubo. Apenas dois objectos - um pendente e um quadro atribuído a Jan Brueghel, o Velho - foram recuperados.

O roubo de Boston (1990)

Karen Haas, conservadora interina do Museu Isabella Stewart Gardner em Boston, durante uma conferência de imprensa realizada em 1990 no exterior do museu, na qual foram mostradas fotografias das obras de arte roubadas. Tom Herde/The Boston Globe/Getty Images

O roubo de 13 obras de arte do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, nos EUA, em 1990, foi tão infame que se tornou o foco de um documentário da Netflix, "Isto é um Assallto: O Maior Roubo de Arte do Mundo", em 2021.

O roubo começou pouco depois da 1h da manhã de 18 de março, quando dois homens disfarçados de agentes da polícia informaram a segurança do museu que estavam a investigar um distúrbio. Pouco depois, algemaram dois seguranças na cave do museu e passaram de sala em sala, retirando obras de arte preciosas. Os quadros roubados incluíam a única paisagem marítima de Rembrandt, "Cristo na Tempestade no Mar da Galileia" e "O Concerto" de Vermeer.

No total, acredita-se que as obras valem cerca de 500 milhões de dólares (mais de 460 milhões de euros ao câmbio atual), mas apesar de ter sido oferecida em 2017 uma recompensa de 10 milhões de dólares (9,3 milhões de euros) pela sua devolução, o seu paradeiro permanece um mistério - tal como a identidade dos ladrões.

O ladrão de gatos ataca em Paris (2010)

Agentes da polícia de Paris procuram pistas nas molduras dos quadros roubados, no exterior do Museu de Arte Moderna, a 20 de maio de 2010. Jacques Brinon/AP

O maior roubo de arte alguma vez realizado em solo francês teve lugar a 20 de maio de 2010, no Museu de Arte Moderna de Paris. Um ladrão mascarado, que agora se sabe ser o gatuno de carreira Vjéran Tomic (conhecido na imprensa internacional como Homem-Aranha), entrou no museu por volta das 3 da manhã, depois de ter retirado meticulosamente uma janela. Não só a sua entrada passou despercebida aos guardas de serviço, como o alarme de segurança do museu não estava a funcionar e os detectores de movimento não funcionaram corretamente.

Durante o assalto, foram roubados cinco quadros de Braque, Léger, Matisse, Modigliani e Picasso, num valor total superior a 100 milhões de dólares (93 milhões de euros). Na sequência de uma denúncia, Tomic foi detido em 2011. Em 2017, foi condenado a oito anos de prisão, enquanto dois cúmplices receberam penas de seis e sete anos pelos seus papéis. Os três homens foram também multados em 112 milhões de dólares (104 milhões de euros). Os quadros roubados, no entanto, nunca foram encontrados.

O roubo do cofre verde (2019)

No assalto ao Green Vault (cofre verde), os ladrões entraram no museu através de uma janela e alegadamente fugiram com jóias, diamantes e outras pedras preciosas. Jens Schlueter/Getty Images

O assalto ao Green Vault (Cofre Verde) é notável pelo facto de ter envolvido apenas o roubo de jóias, em vez de obras de arte. Teve lugar a 25 de novembro de 2019, no museu Grünes Gewölbe (Cofre Verde), situado no Castelo de Dresden, na Alemanha.

Antes do amanhecer, foi deliberadamente ateado um incêndio perto do museu para desativar o fornecimento de energia aos postes de iluminação pública que o rodeiam. Depois, após terem entrado no museu, os ladrões cortaram barras de ferro e partiram vitrinas de vidro, enquanto os guardas de segurança desarmados - obrigados por regras que os proíbem estritamente de confrontar os intrusos - assistiam impotentes às imagens das câmaras de televisão.

O grupo apoderou-se de uma série de jóias e artefactos, incluindo diamantes e rubis, num total de mais de 123 milhões de dólares (115 milhões de euros). Após uma investigação que durou anos, cinco homens de uma famosa família criminosa alemã confessaram o crime e foram condenados em maio de 2023, recebendo penas de quatro a seis anos. Embora a polícia tenha recuperado muitas das jóias, outras peças - incluindo uma espada incrustada de diamantes - continuam desaparecidas.