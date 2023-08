Jovens entre 12 e 29 anos com entrada gratuita em museus e monumentos no sábado

Os jovens com idades entre os 12 e 29 anos vão ter entradas gratuitas em museus, monumentos e palácios da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) no sábado, no âmbito do Dia Internacional da Juventude, anunciou esta quarta-feira aquela entidade.

De acordo com este organismo do Ministério da Cultura, por ocasião do Dia Internacional da Juventude, definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999, os jovens nesta faixa etária terão entrada gratuita, "enquadrados pelas celebrações do dia, que em Portugal é organizado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude".

"Desta forma, o Dia Internacional da Juventude, que em 2023 pretende destacar a importância das ‘Competências verdes para a juventude: Rumo a um mundo sustentável’, apresenta-se também como uma oportunidade para os jovens envolvidos visitarem os museus, palácios e monumentos dependentes da DGPC, enriquecendo as celebrações em apreço", justifica a direção-geral, em comunicado.

O Dia Internacional da Juventude celebra-se anualmente a 12 de agosto, com o objetivo de reconhecer o papel fundamental dos jovens nas sociedades, e diversas entidades associam-se às celebrações, chamando a atenção para as questões juvenis.

Anualmente, nesta data, autoridades locais, associações e organizações ligadas à juventude, organizam concertos, oficinas, eventos culturais e encontros sobre o tema proposto, que este ano coloca em foco a relevância das competências ecológicas, sobretudo para os mais jovens.