Ed Sheeran acaba de anunciar o seu último álbum “-” ou, por extenso, Subtract. Durante a promoção do álbum o artista revelou que este foi inspirado em momentos conturbados que viveu durante o último ano e que o levaram a uma espiral de medo, depressão e ansiedade.

No espaço de um mês, em fevereiro do ano de 2022, o artista de 32 anos, lidou com a notícia de que a sua mulher, Cherry Seaborn, a passar pela gravidez do segundo filho de ambos, tinha um tumor que só poderia ser tratado após o parto, perdeu o seu melhor amigo, Jamal Edwards, e isto tudo enquanto era acusado de plágio e andava entre audiências em Tribunal.

A trabalhar no Subtract há cerca de uma década,os sucessivos acontecimentos de 2022, vieram alterar a sua visão enquanto artista. “Uma série de eventos mudou a minha vida, a minha saúde mental e, em última análise, a forma como via a música e a arte”, refere numa publicação na sua conta de Instagram.

O autor de "Photograph" acabou por se deixar de identificar com o que até aí tinha projetado para este novo lançamento de 2023.

“Senti que me estava a afogar. E, enquanto artista, senti que não podia lançar um novo trabalho que não representasse o sítio onde estou e aquilo que preciso de expressar neste ponto da minha vida. Este álbum é isso: é uma porta aberta para a minha alma. Pela primeira vez, não estou a tentar fazer um disco que as pessoas gostem, mas sim lançar algo que seja honesto e representativo do ponto da minha vida adulta em que me encontro”, desabafou.

Segundo explicou, todo o projeto foi então escrito numa semana, com Aaron Dessner, guitarrista dos The National e contém o seguinte alinhamento: 1. Boat 2. Salt Water 3. Eyes Closed 4. Life Goes On 5. Dusty 6. End of Youth 7. Colourblind 8. Curtains 9. Borderline 10. Spark 11. Vega 12. Sycamore 13. No Strings 14. The Hills of Aberfeldy

Em maio de 2022, Ed Sheeran e Sherry Seaborn tiveram um pequeno descanso dos problemas, com o nascimento da segunda filha.

O álbum completo deverá ser lançado a 5 de maio. Antes disso, o cantor vai introduzir o seu primeiro single em concertos em Londres, Dublin, Glasgow, Manchester e Paris.