Mutares remodela conselho de administração da Efacec

Mutares já fez uma remodelação do conselho de administração da Efacec. Christian Klingler, diretor-geral da Mutares, o fundo alemão que comprou a Efacec, vai ser o novo presidente da empresa de Matosinhos, ou seja, o chairman.

Klingler trabalha na Mutares desde janeiro de 2017. Fez uma breve passagem, cerca de dois anos em cada um, pela Alvarez & Marsal e Eight Advisory, mas grande parte da sua carreira foi na EY onde trabalhou em auditoria e depois em consultoria de transações.

O novo conselho de administração, cujo mandato é de um ano, mantém vários elementos da anterior gestão, desde logo Ângelo Ramalho que passa a ser administrador delegado, mas com poderes executivos. Michael Barroso da Silva, Nuno Filipe Gonçalves da Silva, Fernando José Rabaça Vaz continuam como vogais, de acordo com o portal de atos societários do Ministério da Justiça.

A Mutares sempre deu a entender que pretendia manter a gestão da Efacec, uma intenção confirmada na quarta-feira pelo ministro da Economia, na conferência de imprensa para explicar os detalhes da operação, porque dado o vasto conhecimento da empresa permitirá fazer a reestruturação necessária.

Ângelo Ramalho, em comunicado esta quinta-feira, sublinhou que “o grupo multinacional Mutares trará a estrutura de capital adequada, para que a Efacec possa retomar a sua posição de liderança no mercado, através de uma rigorosa gestão das operações e de um ciclo de desenvolvimento de produto, que se pretende cada vez mais ágil”.

E num elogio aos trabalhadores da empresa, que são cerca de 2.000, o CEO disse que “graças à confiança e resiliência que todos demonstraram”, venceram “este longo e árduo processo mostrando que a Efacec é feita de pessoas que, num espírito cooperativo contínuo, consubstanciam uma casa repleta de talento, coragem e determinação”.

O presidente da Parpública saiu do board já que o Estado deixou de ser acionista da Efacec (a Mutares comprou 100% do capital). Jaime Andrez renunciou ao cargo de vogal não executivo a 30 de setembro, de acordo com o portal de atos societários do Ministério da Justiça.

Quem também não continua na nova administração são Carlos Ribeiro, Maria Gabriela de Castro Chouzal e Rui Alexandre Pires Diniz.

No conselho fiscal, Manuel Alberto Pontes Ferreira continua a marcar presença, mas a presidência passa a ser assegurada por uma empresa, a Carlos Rodrigues & Associado e entra um elemento do conselho de administração da Mutares, Eduard Wolf Cornelius.

O revisor oficial de contas (ROC) passa a ser a Mazars & Associados.