Esta quarta-feira, os familiares ainda estavam a recuperar os corpos e membros carbonizados das vítimas mortas num ataque aéreo militar numa aldeia no centro de Myanmar, um dia depois de um dos ataques mais mortíferos desde que a junta militar tomou o poder num golpe de Estado há dois anos.

Uma testemunha ocular, que se escondeu num túnel durante o ataque, descreveu uma cena de horror ao aproximar-se do local do ataque aéreo militar - crianças a morrer, mulheres a gritar, corpos amontoados no chão.

Pelo menos 100 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas depois de a junta militar de Myanmar ter bombardeado o município de Kanbalu, na região central de Sagaing, esta terça-feira, de acordo com o grupo ativista Kyunhla, que se encontrava no local do ataque. O grupo disse que pelo menos 20 crianças foram mortas no ataque e que 50 pessoas ficaram feridas.

Cerca de 300 pessoas reuniram-se na aldeia de Pazigyi, na terça-feira de manhã cedo, para celebrar a abertura de um gabinete da administração local, disse uma testemunha ocular à CNN, sob condição de anonimato, por temer retaliações. Várias famílias tinham viajado de aldeias próximas para o acontecimento, onde foi oferecido chá e comida e que coincidiu com o início das celebrações do novo ano Thingyan.

Tal como grande parte do Sagaing, a região não está sob o controlo da junta militar. O novo gabinete estava a ser inaugurado para o povo sob a autoridade do governo-sombra do Governo de Unidade Nacional (GUN), como parte da resistência anti-junta.

“Não tínhamos qualquer aviso”, disse a testemunha ocular. “A maioria dos aldeões estava dentro do evento, por isso não reparou no jato”.

Pouco antes das 8 da manhã, um avião da junta bombardeou a aldeia onde a cerimónia estava a decorrer, afirmou a testemunha ocular e noticiaram os meios de comunicação locais. Um helicóptero Mi35 circulou e disparou sobre a aldeia minutos mais tarde, acrescentou a testemunha ocular à CNN.

“Quando cheguei ao local, tentámos procurar pessoas ainda vivas”, disse. “Tudo foi terrível. Pessoas estavam a morrer (enquanto eram transportadas) em motociclos. Crianças e mulheres. Algumas perderam a cabeça, os membros, as mãos. Eu vi carne na estrada".

A testemunha ocular disse ter visto dezenas de corpos depois do ataque, incluindo crianças de apenas cinco anos. E disse ter perdido quatro membros da família no ataque, sendo que uma criança pequena da sua aldeia estava entre os mortos.

“Vi muita gente a entrar no local a procurar os filhos, a chorar e a gritar", disse.

Por volta das 17h30, os jactos da junta voltaram e dispararam no mesmo local que tinham bombardeado naquela manhã, contou.

A CNN não pôde verificar de forma independente o incidente, mas o relato da testemunha ocular corresponde às reportagens dos meios de comunicação locais e da NUG.

Esta fotografia fornecida pelo Grupo de Ativistas Kyunhla mostra as consequências do ataque aéreo na aldeia de Pazigyi, na localidade de Kanbalu, na região de Sagaing, em Myanmar, a 11 de abril. Foto Grupo de Activistas Kyunhla/AP

Vídeos e imagens do rescaldo, mostrados à CNN por testemunhas e por um grupo de ativistas locais, mostram também corpos, alguns queimados e em pedaços, bem como edifícios, veículos e escombros destruídos.

O porta-voz da junta de Myanmar, o General Zaw Min Tun, confirmou o ataque aéreo à aldeia de Pazigyi e disse que, se ocorreram baixas civis, foi porque foram forçados a ajudar “terroristas”, noticiou a Reuters.

A junta classificou como terroristas o NUG e os grupos de resistência conhecidos como Força de Defesa do Povo do país.

"Às 8 horas da manhã.... o NUG e o FDP (Força de Defesa do Povo) realizaram uma cerimónia de abertura do gabinete da administração pública na aldeia de Pazigyi", disse Zaw Min Tun no canal de TV Myawaddy, dos militares.

"Tínhamos lançado o ataque contra eles. Fomos informados de que os FDP foram mortos nesse evento sob o ataque. Eles estão a opor-se ao nosso governo".

O ataque foi condenado internacionalmente, com um alto funcionário da ONU a dizer que a indiferença global pela situação em Myanmar contribuiu para o ataque.

“Os ataques dos militares de Myanmar contra pessoas inocentes, incluindo o ataque aéreo de hoje em Sagaing, são permitidos pela indiferença mundial e por aqueles que lhes fornecem armas”, disse Tom Andrews, o relator especial das Nações Unidas sobre a Situação dos Direitos Humanos em Myanmar.

“Quantas crianças de Myanmar precisam de morrer antes que os líderes mundiais tomem medidas fortes e coordenadas para pôr fim a esta carnificina?”

O Departamento de Estado norte-americano disse estar “profundamente preocupado” com os ataques aéreos e apelou ao regime para “cessar a violência horrível”.

“Estes ataques violentos sublinham ainda mais o desrespeito do regime pela vida humana e a sua responsabilidade pela terrível crise política e humanitária na Birmânia após o golpe de fevereiro de 2021", disse, utilizando um nome alternativo para Myanmar.

Há pouco mais de dois anos que os militares tomaram o poder, destituindo o governo democraticamente eleito e prendendo a sua líder Aung San Suu Kyi. A fim de esmagar a resistência, a junta realiza regularmente ataques aéreos e terrestres sobre aquilo a que chama alvos “terroristas”.

Os ataques mataram civis, incluindo crianças, e visaram escolas, clínicas, hospitais e outras infraestruturas civis. Aldeias inteiras foram queimadas por soldados da junta e milhares de pessoas foram deslocadas nos ataques, de acordo com grupos locais de monitorização.

As batalhas entre os militares e os grupos de resistência desenrolam-se diariamente em Myanmar. Estes grupos rebeldes, alguns dos quais alinharam com algumas das milícias étnicas há muito estabelecidas no país, controlam efetivamente partes do país fora do alcance da junta.

Grupos de resistência e organizações humanitárias têm acusado repetidamente os militares de Myanmar de cometerem assassínios em massa, ataques aéreos e crimes de guerra contra civis nas regiões onde os combates grassaram, e acusam a junta de negar repetidamente - apesar de um conjunto crescente de provas.

“Eles estão a perder o controlo do país. Eles estão a perder terreno. As coisas estão muito mais instáveis no terreno do que alguma vez estiveram”, disse Andrews, da ONU, à CNN esta quarta-feira. “Em resultado disso, eles estão a usar cada vez mais o poder aéreo e, claro, à medida que o fazem, cada vez mais civis estão a ser mortos”.

Na segunda-feira, os ataques aéreos da junta atingiram uma localidade em Falam Township, estado no oeste de Chin, matando nove pessoas quando bombas caíram sobre uma escola, segundo os meios de comunicação locais Myanmar Now e The Irrawaddy.

Consequências do ataque aéreo na aldeia de Pazigyi, em Myanmar. Foto Grupo de Activistas Kyunhla/AP

Na semana passada, 8.000 refugiados no sul do estado de Karen fugiram através da fronteira para a Tailândia, escapando aos combates no município de Myawaddy, de acordo com uma declaração do departamento de relações públicas do escritório provincial Tak da Tailândia, publicada no Facebook.

Em março, pelo menos 22 pessoas, incluindo três monges, foram mortas num mosteiro no estado de Shan, no sul do país. E um ataque aéreo militar a uma escola em Sagaing, em setembro, matou pelo menos 13 pessoas, incluindo sete crianças.

A testemunha ocular do ataque de terça-feira disse que a “situação em Myanmar é agora pior”.

“As pessoas estão a morrer como cães ou vacas. Não temos quaisquer armas para comparar com o que os militares têm. Precisamos da ajuda da comunidade internacional”, afirmou.

Teele Rebane da CNN e Kocha Olarn contribuíram com reportagens