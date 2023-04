A natação em águas abertas tem crescido imenso em popularidade nos últimos tempos. Nadar ao ar livre não é só uma forma agradável de desfrutar do sol, do ar fresco e do ambiente verdejante, mas também pode ajudar a aliviar o stress e a aumentar as nossas endorfinas. Isto cria uma sensação de bem-estar, ajuda a queimar calorias e a exercitar os músculos.

Mas, juntamente com os prazeres da natação ao ar livre, surgem alguns perigos. Não só os nadadores de águas abertas correm mais riscos devido às marés, correntes e ondas, como também podem existir insetos e bactérias desagradáveis à espreita na água. E com os esgotos não tratados que correm regularmente para mares, rios e lagos por todo o meu país, o Reino Unido, pode ser difícil encontrar um local seguro para nadar.

Naturalmente, nadar numa piscina também traz um conjunto de riscos. Infeções do trato urinário, infeções nos ouvidos e abdominais são as doenças mais comuns. Piscinas sujas também podem provocar picadas nos olhos e abrigar todo o tipo de bactérias e germes - incluindo urina, fezes e suor. Em muitos aspetos, as piscinas são como um grande banho cheio de muitos estranhos.

Mas embora seja evidente que nadar em águas exteriores acarreta riscos diferentes de nadar numa piscina, a resposta à questão onde é mais seguro nadar pode não ser imediatamente óbvia. Então, qual o local mais limpo para um mergulho: piscinas ou rios, lagos, canais e mar? Vejamos as provas.

Águas tóxicas

Ao contrário das piscinas onde as águas são cuidadosamente monitorizadas, as águas abertas mudam constantemente a sua composição. Isto significa que podem escoar para as águas produtos químicos de explorações agrícolas ou industrias próximas, os animais podem defecar na água e, em certas áreas, os esgotos humanos podem ser legalmente despejados na água (se conseguir ver canos, não entre).

Podem não existir sinais de alerta para os perigos, e a presença de agentes tóxicos pode não ser óbvia. Na dúvida sobre a segurança química das águas, o melhor é não entrar. Se a água não tiver um aspeto ou cheiro adequados, confie no seu instinto.

Se houver espuma ou algas visíveis na água, ela não está suficientemente limpa para nadar. Johner Images/Johner RF/Getty Images

Há também perigos naturais nas águas abertas em comparação com as piscinas, especialmente no verão. As algas azuis-esverdeadas são um tipo de bactérias naturalmente encontradas nos ecossistemas dos lagos. Em verões quentes, as algas tendem a multiplicar-se e a formar uma espuma verde-pó (conhecida como florescimento de algas) na superfície do lago. Esta proliferação de algas pode libertar toxinas que são prejudiciais para os seres humanos e ocasionalmente letais para os animais de estimação.

Nadar ou engolir água que contenha algas que libertam toxinas pode causar erupções cutâneas, irritação ocular, distúrbios gastrointestinais graves, febre, dores musculares e articulares.

Bactérias e vírus

A diarreia é a doença mais comum associada à natação em águas abertas, muitas vezes devido à contaminação dos esgotos. Ficará doente se engolir água contaminada, que pode conter bactérias e vírus tais como E.coli e Norovírus.

Os ratos que vivem nos esgotos adjacentes a rios ou canais de água doce também podem transportar na sua urina a bactéria Leptospira, que provoca a Leptospirose (síndrome de Weil). A infeção ocorre se a água de um lago, rio ou canal que contém urina de animais infetados for engolida, entrar nos olhos ou através de um corte.

A leptospirose pode causar lesões hepáticas e renais, e pode ser fatal se não for tratada. Se desenvolver sintomas de gripe ou icterícia até duas semanas após nadar num rio ou canal, pode ser uma boa ideia pedir ao seu médico um teste de Leptospirose.

Quanto ao mar, um estudo de 2018 revelou que as pessoas que nadavam em água do mar tinham mais probabilidades de sofrer infeções do ouvido, nariz, garganta e sistema gastrointestinal do que as que ficavam na praia. Por isso, deve tomar um banho após nadar em quaisquer águas exteriores, e certamente antes de comer.

O veredicto

Somando tudo isto, mesmo com a possibilidade de pessoas urinarem e defecarem na piscina, este será sempre um ambiente mais seguro para um mergulho. Especialmente quando se consideram situações como picadas de medusas e riscos adicionais que advêm de nadar em água fria.

As piscinas são uma aposta mais segura. Jacob Ammentorp Lund/iStockphoto/Getty Images

Em comparação com uma piscina, os nadadores de águas abertas são mais propensos a ficar doentes, pois haverá sempre micróbios potencialmente causadores de doenças.

A água da piscina, com níveis adequados de tratamento com cloro e manutenção do pH, é menos suscetível de conter microrganismos infeciosos, representando assim um ambiente muito mais seguro para a natação recreativa. Lesões e afogamentos são também menos prováveis em piscinas onde estão presentes nadadores-salvadores e equipamento de segurança.

Talvez uma piscina exterior ofereça o melhor dos dois mundos - um mergulho com o sol nas costas, num ambiente higiénico.