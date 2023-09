Ataque do Azerbaijão ao Nagorno-Karabakh já fez pelo menos 200 mortos e mais de 400 feridos

A ofensiva que o Azerbaijão lançou à região do Nagorno-Karabakh já fez pelo menos 200 mortos e mais de 400 feridos.

Os números foram avançados pela provedoria dos direitos humanos da autoproclamada República de Artsakh, que administrava a região povoada por cerca de 120 mil arménios.

❗️As of 21:30, September 20, according to the information collected by the Office of the Human Rights Defender, there are at least 200 deaths and more than 400 wounded persons.

The number of injured people among the civilian population exceeds 40 persons, among whom 13 are…