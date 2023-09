Mais de 200 feridos e vários mortos em explosão no Nagorno-Karabakh

Mais de 200 pessoas ficaram feridas e um número indeterminado de pessoas terá morrido numa explosão num depósito de combustível, perto da estrada Stepanakert-Askeran no Nagorno-Karabak, informaram as autoridades citadas pela agência Reuters.

As autoridades separatistas da região disseram que muitas vítimas de queimaduras foram levadas para hospitais para tratamento. As informações sobre o incidente são escassas.

De acordo com o Ministério do Interior local, há mortos e feridos, mas desconhece-se ainda o seu número, ao passo que alguns meios de comunicação social referiram mais de 200 vítimas.

Os serviços de emergência estão a proceder a operações de busca e salvamento e já transportaram muitos feridos para os hospitais mais próximos.

Quando se deu a explosão, encontrava-se nas imediações do depósito de combustível um grande número de viaturas com habitantes de Nagorno-Karabakh que pretendiam abandonar o enclave, após a derrota militar da semana passada contra o exército azeri.

