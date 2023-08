Ela comprou um bilhete de avião que parecia ser uma burla. Depois, conheceu o seu futuro marido a bordo

O voo parecia demasiado bom para ser verdade.

Quando Martina Jones recebeu a mensagem com os pormenores, analisou-os durante vários minutos.

Era um voo de ida e volta, no valor de 279 dólares []258 euros ao câmbio atual, com partida de Washington D.C. ou de Nova Iorque, nos EUA, e com destino a Nairobi, no Quénia.

"Claro que era um ótimo negócio e eu queria aproveitá-lo", conta Martina à CNN.

"Mas também era muito estranho, pensei que podia ser uma burla."

Estávamos em novembro de 2014, no dia seguinte ao 29º aniversário de Martina. O voo estava marcado para o mês de março seguinte. Depois de ponderar as opções e fazer alguma pesquisa, Martina decidiu arriscar e comprar o bilhete. De seguida, enviou a proposta de preços para as suas várias conversas de grupo, encorajando mais amigos a inscreverem-se.

A norte-americana Martina apaixonou-se por viagens quando estudou no estrangeiro em Londres. Depois de terminar a faculdade, ensinou inglês na Coreia do Sul e depois viajou de mochila às costas pelo Sudeste Asiático.

"Sou uma viajante, de uma ponta à outra", diz Martina. "Isso dá-me vida."

Em 2014, após vários anos no seu emprego de vendas em Nova Jersey, Martina sentia-se um pouco desiludida e entediada com o trabalho. Mas manteve-se motivada ao contar os dias até à sua próxima viagem.

Do outro lado do rio Hudson, na cidade de Nova Iorque, Leslie Johnson, de 33 anos, também recebeu uma mensagem de texto de uma amiga com os pormenores do voo de Nairobi.

Tal como Martina, Leslie estava cético - o preço parecia demasiado bom para ser verdade. E para conseguir a oferta, era preciso seguir uma série de ligações aleatórias - parecia mesmo uma potencial burla.

Mas a amiga que tinha enviado a oferta a Leslie era uma viajante experiente. Tinham encontrado os pormenores através de um grupo de viagens para viajantes negros. Leslie - que "viajava um pouco aqui e ali, mas não muito, apenas o suficiente para obter um ou dois carimbos de passaporte por ano" - confiava na sua opinião e decidiu avançar.

O seu e-mail de confirmação só chegou alguns dias depois. Leslie passou esse período de espera ainda ligeiramente convencido de que tinha sido enganado.

Finalmente, chegaram os pormenores.

"Então percebi que era bom", recorda Leslie.

Março chegou. A primeira parte do voo, dos Estados Unidos para Amesterdão, decorreu sem incidentes. Em Amesterdão, Martina tentou alterar a sua reserva para poder sentar-se com os seus amigos - viajava com mais cinco pessoas e todos eles estavam sentados na parte de trás do avião, enquanto ela estava sentada sozinha na parte da frente.

O agente da porta de embarque aconselhou Martina a perguntar aos seus companheiros de viagem se não se importavam de mudar de lugar. Martina estava a estudar para o GMAT, um teste de admissão a uma escola de gestão, e achou que podia aproveitar o longo tempo de voo para estudar.

Por acaso, Leslie também estava separado do seu amigo nesta parte do voo. E, por coincidência, estava sentado mesmo em frente a Martina.

Leslie ficou imediatamente impressionado e intrigado com Martina. Ele também já tinha estudado para o GMAT no passado, por isso, assim que o avião descolou do aeroporto de Schiphol, Leslie ganhou coragem para falar com Martina, usando o teste e o manual como porta de entrada.

A partir daí, a conversa nunca mais parou.

"Falámos durante todo o voo", diz Martina. "Tivemos uma conversa muito boa."

Falámos durante todo o voo. Tivemos uma conversa muito boa". Martina Jones Johnson

Durante as horas de conversa, Martina permaneceu sentada no seu lugar, enquanto Leslie se ajoelhou no seu, olhando para ela. Havia um lugar ao lado de Martina, mas Leslie não quis ultrapassar os limites ao convidar-se a sentar-se lá.

Enquanto o avião se dirigia para sul, Leslie e Martina falaram de trabalho, de viagens, dos seus interesses e das suas vidas, e aperceberam-se de que viviam a sete minutos de carro um da outro, em lados opostos do rio Hudson.

Foram abordados quase todos os tópicos importantes, mas foram dançando em torno do tema dos respectivos estados de relacionamento.

"Na minha cabeça, estava a pensar: 'Se ele é solteiro, vamos namorar'. Mas eu não sabia se ele era solteiro", recorda Martina.

Antes de aterrarem em Nairobi, Martina pediu a Leslie o seu número de telefone - mas no contexto de uma rede de contactos. Leslie tinha falado de um amigo que trabalhava na produção televisiva e Martina estava interessada em entrar nesse mundo.

"E depois seguimos caminhos diferentes", conta ela.

Embora não tivesse acontecido nada de obviamente romântico, Martina desembarcou do avião com o mesmo sentimento de certeza: "Vamos ficar juntos".

Havia qualquer coisa na forma como falavam um com o outro. Algo na forma como se olhavam. Mas, acima de tudo, era o à-vontade que Martina sentia na companhia dele.

Algumas das suas amigas também notaram a ligação.

"Oh, ele é giro. Eu vi-te", disse uma delas, dando uma cotovelada em Martina quando desembarcam do avião.

Um reencontro num restaurante

Martina e Leslie alinharam logo quando se conheceram num avião. Ei-los fotografados algum tempo depois na Sagrada Família, em Barcelona, Espanha. Foto Martina Johnson e Leslie Johnson

Durante a semana seguinte, Martina e Leslie desfrutaram das suas respectivas aventuras em Nairobi e arredores. Ambas pensavam de vez em quando um no outro, mas concentravam-se sobretudo em desfrutar das suas viagens.

"Até que, no último dia - ou no último dia dele, pois eu ia ficar mais um dia - acabámos por ir ao mesmo restaurante", recorda Martina.

Era um restaurante de marisco - o favorito de Martina, mas longe de ser a primeira escolha de Leslie. Ele detesta marisco e, quando o amigo o sugeriu, pensou em vetar a ideia, mas depois decidiu que não queria "ser esse tipo de pessoa".

Assim, contra todas as probabilidades, acabou por ir a um restaurante onde não conseguia comer quase nada do menu. E depois viu a Martina... e esqueceu-se da comida.

Ela também o viu. Não se olharam logo. Em vez disso, os dois trocaram olhares quando pensaram que o outro não estava a olhar.

"Estava entusiasmada por o ver", diz Martina. "Mas também estava a fazer de conta que estava tudo tranquilo."

Leslie levantou-se várias vezes e passou pela mesa de Martina, na esperança de que ela o visse e falasse com ele.

"Fui à casa de banho. Achei que ela não me tinha chamado a atenção. Por isso, acabei por voltar mais duas ou três vezes e continuei a não estabelecer qualquer tipo de contacto visual com ela", conta.

Mas, por coincidência, Leslie e Martina acabaram por sair do restaurante ao mesmo tempo.

O restaurante ficava num hotel, por isso os dois acabaram por ficar juntos no átrio, ambos com as amigas a reboque, a conversar um pouco. Foi, diz Martina, "um pouco estranho".

Mas ela saiu com o mesmo pensamento: "Se ele for solteiro, vamos ter um momento".

"É estranho, porque foi apenas um sentimento", diz Martina hoje. Não era necessariamente do género: "Oh, acabei de conhecer este tipo - estou tão entusiasmada! Era apenas um sentimento muito calmo, na verdade: 'Tivemos uma óptima conversa. Ele parece ser uma óptima pessoa. E se ele for solteiro, é isso mesmo. Vamos sair juntos'".

Leslie era solteiro. Pouco antes de viajar para Nairobi, apagou as aplicações de encontros que usara nos dois anos anteriores.

"Eu vivo em Nova Iorque", pensou ele. "Não há como não conhecer alguém pessoalmente."

Em viagens anteriores, sonhava com a possibilidade de conhecer alguém na porta de embarque do avião, ou de entrar no avião e chamar a atenção de alguém. Mas nunca pensou que isso pudesse realmente acontecer.

E quando aconteceu de facto, pareceu-lhe natural.

"Parecia que tudo estaava destinado a acontecer, ou estava a acontecer por uma razão", diz Leslie.

Parecia que tudo estava destinado a acontecer, ou que estava a acontecer por uma razão". Leslie Johnson

Alguns dias mais tarde, quando Martina e Leslie já estavam em casa nos EUA, Martina enviou-lhe uma mensagem de texto.

"Como está a correr o jet lag?", escreveu.

A partir daí, trocaram mensagens durante um ou dois dias, comparando o que cada um tinha feito em Nairobi. Depois, Leslie convidou Martina para jantar.

Ele escolheu um restaurante sul-africano em Midtown.

Martina vivia mesmo no limite de Nova Jérsia e, normalmente, conseguia chegar a Nova Iorque em dez minutos. Mas naquele dia, o trânsito estava terrível.

Com o trânsito parado, Martina sentou-se ao volante, receando que Leslie pensasse que ela o tinha deixado pendurado e se fosse embora. Telefonou-lhe para explicar e pedir desculpa.

Leslie disse-lhe para não se preocupar. Ele não ia a lado nenhum. Uma hora e meia depois, Martina chegou.

"Quando ela apareceu, lembro-me de a achar ainda mais bonita do que me lembrava", diz Leslie. "Quando nos conhecemos, acho que o cabelo dela era liso. E, nessa altura, era muito encaracolado e eu pensei: 'Oh, isto é mesmo giro'."

O segundo encontro de Leslie e Martina teve lugar na cidade de Nova Iorque. Fotografia: DeRonn Kidd Photo

Martina e Leslie voltaram rapidamente à conversa fácil que tinham tido no avião.

E então, no final da noite, aperceberam-se de que ambos iam sair do aeroporto de Newark no dia seguinte. Aproximava-se o fim de semana da Páscoa e ambos viajavam para visitar as respectivas famílias - Martina regressava ao Ohio e Leslie ao Michigan.

"Assim, no dia seguinte, encontrámo-nos no aeroporto antes do nosso voo", conta Martina. "Digo sempre que o nosso segundo encontro foi no aeroporto."

Nos dias seguintes, Martina e Leslie trocaram mensagens sem parar. Três encontros transformaram-se em quatro, depois em cinco e rapidamente perderam a conta.

"Estávamos constantemente em contacto", diz Leslie.

"Foi muito fácil", explica Martina. "Não havia zonas cinzentas. Gostávamos um do outro, saíamos juntos, passávamos tempo juntos."

Cerca de um mês depois, Leslie foi a São Francisco numa viagem de trabalho e Martina acompanhou-o durante parte do tempo. Foi a primeira viagem que fizeram juntos e, pouco depois, a segunda - um fim de semana com os amigos de Martina numa casa de praia no Delaware.

Martina também estava ocupada a planear a sua próxima grande aventura - uma viagem à Costa Rica em novembro para coincidir com o seu 30º aniversário. Convidou os seus amigos mais próximos para a acompanharem. Poucas semanas depois de conhecer Leslie, convidou-o também.

A viagem ainda estava a meses de distância e a relação ainda era recente. Era um pouco intimidante, mas Leslie tentou não se preocupar com isso. Ele sabia que queria que as coisas dessem certo e queria estar presente.

"Eu sou um pensador excessivo", diz ele. "E quanto mais penso em demasia, mais deixo de fazer movimentos. Disse a mim próprio para não pensar demasiado no assunto."

Houve alguns percalços no caminho - no verão, Martina estava a ficar frustrada com a hesitação de Leslie em rotular a relação. Esta conversa chegou ao auge em julho, cerca de três meses depois de se terem juntado.

Mas depois disso - a sua primeira discussão propriamente dita - Martina e Leslie confirmaram que, sim, estavam numa relação. E sim, ambos queriam ver o que acontecia a seguir. E sim, não podiam esperar.

Viajando juntos

Leslie e Martina uniram-se através de viagens. Ei-los a andar de bicicleta nas Maldivas. Foto Martina Johnson e Leslie Johnson

As viagens tornaram-se rapidamente uma pedra angular da relação de Leslie e Martina.

"Gostávamos muito um do outro e viajávamos muito", diz Leslie. "Por isso, era bom para ambos termos alguém com quem viajar."

Martina era a mais aventureira dos dois, por isso encorajou Leslie a sair da sua zona de conforto.

O casal apercebeu-se de que viajava bem em conjunto, com uma boa "sinergia", como dizem.

"De muitas maneiras diferentes, tudo parecia funcionar, parecia ser a situação perfeita, a combinação perfeita para nós", diz Leslie.

Cerca de um ano e meio depois de se terem encontrado no avião, em dezembro de 2016, Leslie e Martina viajaram juntos para Londres. Era uma cidade que significava muito para ambos - Martina estudara lá, enquanto Leslie tem família no Reino Unido.

Leslie achou que Londres era o local perfeito para um pedido de casamento. Leslie e Martina tinham falado sobre casamento e ambos o viam como o próximo passo, pelo que o pedido não seria uma surpresa, mas Leslie queria surpreender Martina no momento.

Pediu a ajuda dos seus primos que vivem em Londres, perguntando-lhes se também podiam juntar um grupo de amigos.

Leslie combinou que ele e Martina passariam pela Tower Bridge, um famoso marco londrino, ao cair da noite. Uma vez lá, seriam abordados por uma série de estranhos aparentemente aleatórios, que na realidade eram amigos dos seus primos numa missão.

Leslie pediu Martina em casamento em Londres, junto à Tower Bridge. @djstudios_ / Daniel Johnson

Cada desconhecido entregou a Martina uma rosa e um pedaço de papel com uma letra impressa. As duas primeiras interacções pareceram aleatórias e Martina pensou que os estranhos estavam a tentar convencê-la a comprar as rosas.

Depois, as pessoas começaram a chegar rapidamente e, em pouco tempo, as letras compunham uma pergunta: "Queres casar comigo?"

"E quando chegou a última pessoa, ajoelhei-me e pedi-a em casamento", sorri Leslie.

Martina ficou tão impressionada quão encantada.

"Estava tão, tão feliz. Foi uma sensação incrível. Foi simplesmente espantoso", diz ela. "E o que o tornou ainda mais especial para mim foi o facto de ter sido em Londres.

"Foi em Londres que recebi o meu primeiro carimbo no passaporte e que abri a minha mente e o meu coração, e foi onde me apaixonei verdadeiramente pelas viagens".

"Por isso, voltar ao primeiro lugar onde tudo começou - e agora estou a ser pedida em casamento pelo homem que conheci num avião - foi mesmo especial."

Martina e Leslie dizem que o dia do seu casamento em Columbus, Ohio, foi "muito bonito". O tema foi "amor ao primeiro voo", com este slogan estampado nos convites e nas ementas, e o casal ofereceu aos convidados etiquetas de bagagem como lembranças da festa. Martina Jones tornou-se Martina Jones Johnson.

Viajar hoje

Aqui está Martina e Leslie no dia do seu casamento. O tema era "amor ao primeiro voo". Holly Ann Photography

Passemos aos dias de hoje - as viagens continuam a ser uma parte importante da vida de Martina e Leslie. Eles narram as suas aventuras na sua conta de Instagram That Couple Who Travels [que significa "Aquele Casal que Viaja"], com o objetivo de inspirar outros a seguirem os seus passos.

"Estou muito grata pela comunidade que construímos e pelas oportunidades que podemos ter com ela", diz Martina.

A conta de Martina e Leslie inclui guias de destinos, avaliações de voos e recomendações de empresas que são propriedade de negros, bem como fotografias do casal nas suas incríveis aventuras por todo o mundo.

"Adoro ser a representação de uma relação negra saudável", afirma Martina. "Acho que mais pessoas precisam de ver isso."

Isso é importante para Martina e Leslie não apenas no contexto do Instagram.

Martina lembra-se de uma recente viagem de grupo em que ela e Leslie se viram inteiramente na companhia de casais brancos mais velhos.

"Estas pessoas não estão perto de jovens casais negros. Mas nós adorámo-los, divertimo-nos imenso uns com os outros, partilhando as nossas diferentes experiências e criando laços através das viagens", diz.

"E é disso que se trata. Acho que é assim que o mundo melhora. O amor é o que mata o ódio e é o que faz com que os medos desapareçam quando se tem essas relações com as pessoas."

Eu adoro viajar. Viajei e conheci o amor da minha vida. Por isso, procura aquilo que amas." Martina Jones Johnson

Olhando para trás, para o voo que não era de facto uma fraude e para o seu encontro fortuito, Leslie conclui que "nunca se sabe o que está lá fora".

"Conheci uma pessoa que não vivia muito longe de mim, mas conheci-a num avião - a milhares ou mais de quilómetros de casa", diz ele.

Quanto a Martina, dá por si a refletir sobre algo que a sua melhor amiga lhe disse muito antes de Leslie entrar na sua vida:

"Faz o que gostas, e isso levar-te-á a tudo o resto."

Para Martina, isso acabou por ser verdade.

"Eu adoro viajar. Viajei e conheci o amor da minha vida. Por isso, procura aquilo que amas - e não sabes que migalhas de pão te vão levar a isso. Pode levar-te ao amor da tua vida. Pode levar-nos ao nosso objetivo - não sabemos, mas todos nós temos desejos únicos e coisas que nos apaixonam", diz Martina. "Não o ignore. Não fiques à espera que outra pessoa te acompanhe. Faz o que gostas e vê o que acontece."