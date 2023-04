Um homem de nacionalidade islandesa foi detido esta quarta-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro sob a acusação de ser um dos chefes de um esquema de lavagem de dinheiro para narcotraficantes, informou a Polícia Federal do Brasil.

A detenção faz parte de uma operação lançada pelas autoridades brasileiras em colaboração com Itália e Islândia para "desmantelar uma organização criminosa especializada no branqueamento de dinheiro proveniente do narcotráfico".

Segundo as investigações, o islandês em questão reside no Brasil, já se encontrava sob investigação no seu país e foi identificado como um dos líderes do grupo criminoso, que tinha filiais em várias regiões do país, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Os agentes capturaram-no no bairro de São Conrado, na parte sul do Rio de Janeiro, onde os bairros de habitação de luxo partilham espaço com a Rocinha, uma das maiores favelas do Brasil.

A operação foi realizada simultaneamente em dez estados brasileiros e envolveu 250 agentes federais, bem como representantes da polícia islandesa, com o objetivo de prender 33 suspeitos de participarem no esquema de lavagem de dinheiro.

As autoridades brasileiras também bloquearam contas bancárias de 43 pessoas e apreenderam 57 ativos, incluindo bens imobiliários, veículos e barcos, que podem exceder 30 milhões de euros, de acordo com informações oficiais.