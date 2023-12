"Uma conspiração frustrada para assassinar um cidadão americano": Índia, EUA - tensão

O Departamento de Justiça norte-americano acusou Nikhil Gupta de homicídio por encomenda, num caso "relacionado com a sua participação numa conspiração frustrada para assassinar um cidadão americano" de origem indiana na cidade de Nova Iorque. Em comunicado, o departamento de Justiça diz que o homem alegadamente visado na tentativa de homicídio "é um crítico acérrimo do governo indiano e lidera uma organização sediada nos EUA que defende a divisão do Punjab", o estado do norte da Índia com uma grande população de sikhs.

Gupta, que vive na Índia, foi detido pelas autoridades da República Checa ao abrigo de ordens de extradição dos EUA.

Depois de a Casa Branca ter afirmado que estava a tratar com a "maior seriedade" a alegada conspiração e que tinha levantado a questão junto do Governo indiano, Modi afirmou, em entrevista ao Financial Times, que o caso “será investigado” pelas autoridades e que já foi criada uma comissão para o efeito.

O primeiro-ministro indiano sublinhou ainda que estes “pequenos incidentes” não devem provocar um “descarrilamento das relações bilaterais” entre os Estados Unidos e a Índia.

Esta é a primeira vez que o líder indiano se pronuncia sobre o tema desde que, no mês passado, os procuradores norte-americanos acusaram um agente do Governo indiano de participar num plano para assassinar um líder separatista da minoria sikh, identificado como Gurpatwant Pannun.

“Se alguém nos der informações sobre este assunto, iremos definitivamente analisá-las. Se um dos nossos cidadãos tiver feito algo de bom ou de mau, estamos prontos a investigar. Estamos empenhados no Estado de Direito”, afirmou, acrescentando que as relações com Washington continuam saudáveis.

Narendra Modi acrescentou ainda que existe um grande interesse em “melhorar as relações entre a Índia e os EUA”, o que é um “indicador claro de que se trata de uma aliança estável e madura”.

Modi recordou, no entanto, que as autoridades indianas consideram alguns ativistas sikh como “terroristas” e apelou à prevenção de “alguns incidentes” que possam conduzir a um agravamento das relações bilaterais.

Antes deste caso, o assassinato de um líder sikh em solo canadiano desencadeou uma crise diplomática entre a Índia e o Canadá. O Canadá afirmou ter provas que apontam para o envolvimento das autoridades indianas na morte do líder separatista. Agora é este caso nos Estados Unidos a tornar-se um fator de tensão entre o governo Modi e Washington.