Como a "Lunar Codex " pretende mudar a Lua para sempre

A segunda missão tripulada de aterragem na Lua - a Apollo 12, em 1969 - tinha uma carga secreta presa a uma das pernas do seu módulo de aterragem lunar.

Era um azulejo de cerâmica do tamanho de uma unha do polegar, com seis obras de arte gravadas, uma delas de Andy Warhol. Apelidado de "Museu da Lua", foi fixado a uma perna da nave espacial e depois deixado na Lua.

Foi a primeira vez que a arte humana aterrou na Lua e, dois anos mais tarde, a NASA enviou uma pequena estatueta - Fallen Astronaut - a bordo da Apollo 15, que os astronautas deixaram no local de aterragem para homenagear aqueles que perderam a vida na exploração lunar.

Agora, Samuel Peralta - um físico, artista e empresário canadiano - pretende aumentar significativamente a coleção de arte da Lua, enviando dezenas de milhares de obras de um grupo diversificado de artistas, representando quase todos os países do mundo. Denominada Lunar Codex, [o que pode ser traduzido para "Códice da Lua"], a coleção será dividida em três lançamentos planeados para os próximos 18 meses.

"Se a NASA e outros países europeus e asiáticos levam a sério a construção de uma colónia na Lua, então este será o início das artes e da cultura para essa colónia", afirmou Peralta.

Bilhete de viagem

Inicialmente, Peralta só queria enviar as suas próprias obras para a Lua. "Sou poeta desde pequeno", disse. "Depois de uma passagem pelas indústrias de alta tecnologia e energia, também me dediquei à ficção especulativa."

Desde 2015, tem publicado uma série de antologias, "The Future Chronicles", que conta agora com 22 volumes que incluem uma mistura de autores premiados e recém-chegados.

"A alegria que senti ao perceber que podia pôr o meu trabalho na lua foi depois transmitida às pessoas que estão nos meus livros", disse.

A pandemia inspirou-o a alargar ainda mais a seleção, como forma de oferecer esperança e ajuda durante esses tempos.

"Os artistas não puderam mostrar as suas obras nas galerias, os músicos não puderam ir às salas de concerto. Na comunidade artística, havia um sentimento geral de mal-estar", afirmou. "Comecei a considerar trabalhos que não me incluíam de todo, que me eram fornecidos ou que me eram apontados. Falei com pessoas que conhecia, galeristas, coleccionadores, outros antropólogos, e a partir daí a coisa foi crescendo organicamente."

Entretanto, tinha reservado um lugar em três missões lunares futuras, operadas pelos fornecedores privados de serviços de lançamento SpaceX e United Launch Alliance.

"Estas empresas não enviam apenas material da NASA e têm espaço de carga extra", explicou. "Abriram-no a outras empresas, corporações, instituições científicas, universidades e também a particulares. Quando soube disso, pensei, talvez possa enviar algo para a Lua".

O principal objetivo das missões é enviar veículos de aterragem lunar, construídos por empresas privadas americanas, que irão realizar uma série de experiências científicas para recolher dados sobre a Lua e as suas propriedades. A primeira está atualmente prevista para o final deste ano; duas delas aterrarão perto do pólo sul lunar e uma numa planície lunar conhecida como Sinus Viscositatis.

Cápsula do tempo contemporânea

Das três colecções que constituirão o Lunar Codex, duas já estão concluídas, mas uma ainda está aberta à apresentação de propostas, uma vez que a nave espacial em que será transportada não será lançada antes de novembro de 2024. Para já, Peralta tem trabalhos de 157 países, mas o seu objetivo é alargar esse número o mais possível.

"Quero realmente que este seja um projeto global", afirmou.

Ele acredita que há mais de 30 mil colaboradores no total. "Parei de contar aos 30 mil", disse. "Cada um deles tem pelo menos uma peça, mas um artista ou escritor pode ter até uma dúzia de peças. Isso significa que há mais de 100 mil peças. Há muita arte realista. Temos fotografia, impressões em madeira, litografias, óleo, acrílico, mosaico, escultura - há basicamente tudo em todos os tipos de arte. Temos livros completos, contos e poemas. É imenso".

Peralta está a autofinanciar o empreendimento - a um custo "inferior ao que um turista espacial pagaria", o que num voo da Virgin Galactic ronda os 450 mil dólares (pouco mais de 400 mil euros ao câmbio atual) - e as colecções serão miniaturizadas em NanoFiche de níquel, um formato analógico que pode ser lido com um microscópio. Os conteúdos que não podem ser armazenados desta forma, como os filmes, viajarão através de cartões digitais.

As obras de arte que compõem o Códice Lunar serão miniaturizadas em NanoFiche de níquel. A NanoFiche de níquel de um quarto de tamanho (à esquerda) da série "Fundação" de Isaac Asimov, lançada para o espaço num roadster Tesla através da SpaceX, é mostrada ao lado da NanoFiche dourada (à direita), que é um suporte de arquivo para a Terra. Samuel Peralta

O conteúdo é maioritariamente contemporâneo, com os trabalhos mais antigos a remontarem à década de 1960. A mais jovem colaboradora, a canadiana Mazzy Sleep, tem apenas 11 anos: "Publicou poesia nalgumas das mais prestigiadas revistas literárias da América do Norte", disse Peralta. "Pedi à mãe dela e encomendei um poema sobre a lua à jovem Mazzy, que me enviou quatro ou cinco. O que escolhi, achei-o simplesmente fantástico."

A artista gráfica ucraniana Olesya Dzhurayeva, que fugiu de Kiev depois de a Rússia ter invadido o país em 2022, também faz parte do projeto de Peralta.

"Ela fugiu com as duas filhas para uma aldeia a oeste de Kiev. O seu desejo de criar arte era forte, mas sem o seu estúdio, teve de improvisar com o que tinha à mão", disse Peralta. "Assim, arranjou blocos de madeira, fez tinta com terra ucraniana e utilizou-a para exprimir o seu desespero perante a situação, em peças como 'A casa cuja luz se apagou para sempre'; há centenas de histórias como esta no Códice Lunar".

A coleção também inclui o que Peralta disse ser a primeira obra de um artista com deficiência a ser lançada para o espaço. A peça é da autoria da artista americana Connie Karleta Sales, que pinta digitalmente utilizando a tecnologia do olhar, uma vez que tem uma utilização muito limitada dos seus membros devido a uma doença autoimune.

Uma nova corrida espacial

Uma das naves espaciais que acolherá a coleção do Códice Lunar transportará também um projeto semelhante, denominado Arca da Lua - um mini-museu sobre a humanidade com 20 centímetros de altura, concebido pela Universidade Carnegie Mellon para captar a nossa visão da Terra, da Lua e do espaço entre as duas. Outra iniciativa, uma obra de arte chamada Galeria da Lua, destinada a lançar as bases para um museu permanente na Lua, é composta por 100 artefactos, incluindo esculturas, pinturas e até matéria orgânica, como sementes, contidos num plano com cerca de 12,7 centímetros de diâmetro. Desenvolvida por uma equipa internacional de artistas e gerida a partir dos Países Baixos, a Moon Gallery poderá ser lançada já em 2025.

Inicialmente, Peralta pretendia que o Lunar Codex incluísse apenas as suas próprias obras, como "Sonetos do Labrador", mas voltou a conceber o projeto como um esforço global durante a pandemia. Samuel Peralta

"Os artistas ocidentais masculinos foram os primeiros a colonizar a Lua com o seu trabalho", afirmou Daniela De Paulis, uma artista que criou recentemente uma transmissão espacial destinada a simular uma mensagem extraterrestre. "O Lunar Codex quer expandir esse cenário, incluindo artistas femininas, artistas de países não ocidentais, bem como artistas com deficiência, abrindo simbolicamente a possibilidade de incorporar remotamente a Lua através do seu trabalho e tornar-se parte da narrativa da exploração espacial e da nova corrida espacial".

Paulis, que não está envolvido no Lunar Codex, acrescenta que, embora o projeto seja a visão e o trabalho de um único indivíduo, reflectindo os seus interesses pessoais nas artes e na cultura, é evidente que o seu fundador prestou grande atenção à qualidade geral das obras incluídas.

"As novas gerações de habitantes da Lua ou de civilizações espaciais poderão compreender o simbolismo de exemplos de arte do nosso tempo e a complexidade da alma humana terrestre, tal como é expressa através das formas de arte específicas seleccionadas pelo colecionador e pelos curadores do projeto", disse Paulis.

Jack Burns, professor de astrofísica na Universidade do Colorado em Boulder, acha que o Códice Lunar é um conceito muito fixe.

"Como um dos investigadores científicos do primeiro telescópio de radioastronomia da NASA, que deverá aterrar no Pólo Sul da Lua no final deste ano, estou entusiasmado com o facto de as artes e a literatura virem a fazer parte de futuras cargas lunares", afirmou.

"Lembro-me do 'Golden Record' que voou nas Voyagers 1 e 2 para o sistema solar exterior e agora para o espaço interestelar. Motivados por Carl Sagan, os discos continham sons e imagens da vida na Terra. Do mesmo modo, o Lunar Codex é representativo das artes e da cultura do nosso mundo."

Timothy Ferris, o escritor e autor que produziu o Disco de Ouro, disse que o Lunar Codex lhe parece estranho, mas as suas excentricidades podem muito bem espelhar a mudança de estatuto da exploração espacial, numa altura em que entrar em órbita e mais além está a tornar-se mais acessível.

"Em 1977, quando produzi o Golden Record, esforçámo-nos para que os 90 minutos de música fossem representativos do Planeta Terra e não apenas da nossa nação", disse. "Tínhamos muito pouca margem de manobra para entrar nas ideias e sensibilidades dos indivíduos, exceto na medida em que se reflectiam na genialidade das composições de artistas como Bach, Beethoven... e Chuck Berry."

Trabalhando de forma independente, o Sr. Peralta pode dar-se ao luxo de ser mais subjetivo, disse Ferris.

"Tendo comprado a carga útil e tendo a vantagem das modernas tecnologias de miniaturização, ele é livre de enviar para a Lua muito do que quiser. Espero que vejamos mais coisas deste género à medida que a humanidade expande o seu domínio para Marte, para a cintura de asteróides e para as infinitas fronteiras oferecidas pelas nuvens de cometas que rodeiam o Sol e outras estrelas", acrescentou Ferris por correio eletrónico. "Um dia, os monumentos a grandes projectos estatais, como a Apollo na Lua e os robôs Viking em Marte, poderão ser ultrapassados por milhões de marcadores 'Kilroy Was Here' espalhados daqui até às nossas fronteiras interestelares.

"O tempo dirá", disse Ferris, "se os historiadores do futuro consideram mais valiosos os trabalhos de comités oficiais ou de indivíduos inspirados".