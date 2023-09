Este casal teve três filhas em quatro anos. Nasceram todas no mesmo dia

Encontrado sapato de criança com mais de 2.000 anos e atacadores intactos

Quais são as probabilidades de três irmãs nascerem exatamente no mesmo dia? Serão muito poucas, mas a família Turner é exemplo de que é possível. Em quatro anos, Sauhry e Jeremy Turner tiveram três filhas. Todas elas nasceram a 3 de setembro, na Florida, Estados Unidos.

Jasmine foi a primeira a chegar em 2020. Um ano depois, Sauhry e Jeremy deram as boas-vindas a Jessica. A terceira, Juliet, nasceu este ano, deixando incrédulo o pessoal médico do Hospital AdventHealth Ocala, onde as meninas nasceram.

"Por alguma razão, o dia 3 de setembro tornou-se o dia de sorte da nossa família", disse Jeremy Turner sobre as três filhas, garantindo que a data não foi planeada, até porque todas nasceram de parto natural e sem que houvesse indução.

"Foi uma surpresa maravilhosa para todos nós vê-las chegar uma após a outra no mesmo dia", apontou Sauhry Turner. "Chamamos-lhe milagre triplo", disse a mãe das meninas.

Apesar de faltar quase um ano, o casal diz que já está a planear uma grande festa de aniversário no próximo dia 3 de setembro. Este ano, Jeremy deixou o hospital durante algum tempo para comemorar o aniversário das duas filhas mais velhas, mas para o ano a festa será a triplicar.

Ainda que este tipo de acontecimento seja raro, a família Turner não é caso único. Uma família paquistanesa detém o recorde do Guinness para o maior número de membros da família nascidos no mesmo dia. Nove pessoas comemoram aniversário a 1 de agosto.