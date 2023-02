Bernardo, Carolina, Inês e Guilherme são os primeiros quadrigémeos da história do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Nasceram no dia 23 de fevereiro. Os bebés e a mãe estão bem, anunciou a unidade hospitalar na sua conta de Facebook.

Para garantir que tudo corria bem, a equipa que fez o parto tinha 16 elementos: “três obstetras, um anestesista, cinco neonatologistas, uma interna de pediatria, cinco enfermeiros e uma assistente operacional”.

Segundo a neonatologista, Andreia Mascarenhas, o segredo do sucesso foi a preparação: “A prematuridade é um cenário de risco e, neste caso, tivemos de preparar tudo para o pior cenário, vezes quatro! Mas tudo correu bem. Todos os bebés nasceram com mais de um quilo e têm um bom prognóstico.”

“Estávamos preparados para responder a complicações, que não aconteceram”, refere a obstetra Diana Martins, acrescentando que este foi o seu primeiro parto de quadrigémeos e que “queria muito fazê-lo”.

Os cuidados com estes quatro bebés foram além do bloco de partos. As exigências deste caso único levaram a que houvesse “reforço da equipa de enfermagem especializada”, lê-se na página de Facebook do Hospital Beatriz Ângelo.