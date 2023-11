Conheça os melhores mercados de Natal que decorrem em todo o mundo em 2023

Não há nada como um mercado festivo para despertar o espírito natalício nas pessoas.

Embora estes eventos possam ser rastreados até Viena - o primeiro mercado de dezembro registado na cidade foi em 1298 - a tradição espalhou-se pelo mundo ao longo dos séculos.

Desde a Alemanha, à Suíça, a Singapura e a Nova Iorque, é difícil encontrar um destino cobiçado que não tenha um impressionante mercado do advento anual.

Na verdade, alguns tornaram-se tão populares que se transformaram em atracções turísticas por direito próprio.

Eis o nosso resumo de alguns dos principais mercados de Natal que se realizam este ano em todo o mundo.

Wiener Christkindlmarkt, Áustria

Com passeios de renas, uma roda gigante e um presépio clássico para admirar, o espetáculo mágico de Viena encapsula o espírito festivo de forma fantástica.

Embora existam cerca de 20 mercados de Natal na capital austríaca para escolher, o Wiener Christkindlmarkt, ou Rathausplatz, é um dos seus eventos mais antigos e tradicionais.

Realizado em frente à Câmara Municipal, o evento, também conhecido como Viennese Dream Christmas Market, também apresenta uma pista de gelo para crianças com 150 metros quadrados, enquanto a famosa Árvore dos Corações, uma árvore de ácer gigante decorada com centenas de corações brilhantes, é uma das favoritas dos visitantes e uma óptima oportunidade para tirar fotografias.

Há também muitas barracas que oferecem iguarias saborosas como salsichas austríacas e biscoitos de gengibre, juntamente com ponche de Natal caseiro.

O Wiener Christkindlmarkt decorre de 10 de novembro a 26 de dezembro.

Mercado de Natal de Basileia, Suíça

O Mercado de Natal de Basileia é composto por bancas decoradas que vendem especiarias, decorações e velas de Natal. Flavio Vallenari/iStock Unreleased/Getty Images

É difícil encontrar um destino que faça o Natal melhor do que a Suíça.

A maioria das cidades suíças é praticamente tomada por mercados festivos nesta altura do ano e o ambiente é incrível. Mas o Mercado de Natal de Basileia é o maior e, sem dúvida, o melhor da região.

Separado em duas secções diferentes na Barfusserplatz e na Munsterplatz, é composto por cerca de 150 bancas fabulosamente decoradas que vendem especiarias, decorações e velas de Natal.

As atracções familiares incluem a floresta de contos de fadas de Natal na Munsterplatz, com actividades como a decoração de pão de gengibre e velas, um atelier de estrelas e um comboio festivo.

Os participantes também podem subir as escadas da torre de S. Martinho para ver as luzes que iluminam a cidade velha ou bebericar vinho quente na pirâmide de Natal de 13 metros de altura na Barfusserplatz.

O Mercado de Natal de Basileia abre a 23 de novembro e decorre até 23 de dezembro.

Mercado de Natal de Estrasburgo, França

Sendo um dos mercados de Natal mais antigos da Europa, o de Estrasburgo começou em 1570, mas evoluiu consideravelmente desde então.

Espalhado por mais de 10 locais, incluindo uma secção da Grande Île, património mundial da UNESCO, o mercado extremamente popular ilumina a cidade com milhares de luzes de Natal cintilantes e ornamentos festivos.

Atraindo mais de dois milhões de pessoas por ano, o mercado festivo apresenta centenas de bancas de chalés de madeira que vendem tudo, desde decorações e presentes até ao vinho local da Alsácia.

A Praça Klebe é provavelmente o local mais popular, graças à Grande Árvore de Natal em exposição.

Mas os visitantes serão brindados com inúmeros espectáculos mágicos enquanto passeiam pelas ruelas estreitas e praças bonitas da cidade.

O Mercado de Natal de Estrasburgo começa a 24 de novembro e termina a 24 de dezembro.

Maravilhas de inverno de Bruxelas, Bélgica

Este evento festivo anual ilumina a capital belga há mais de 20 anos. Laia Ros/Getty Images

Bruxelas ganha realmente vida na época natalícia graças ao Winter Wonders, que é mais parecido com um festival do que com um mercado.

É um dos maiores e mais populares eventos da Bélgica, e a extravagância anual estende-se pela Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine e Marche aux Poissons.

Um espetáculo de luz e som, patinagem no gelo e passeios em parques de diversões estão entre as atividades a desfrutar, enquanto os visitantes podem também percorrer os cerca de 200 chalés que servem glühwein, cervejas belgas e waffles e admirar a enorme árvore de Natal erguida na Grand Place.

As Maravilhas de inverno de Bruxelas decorrerão de 24 de novembro a 31 de dezembro.

Mercados de Natal da Praça da Cidade Velha e da Praça Wenceslas, Praga, República Checa

Dizer que a cidade de Praga dá tudo por tudo no Natal é um eufemismo.

A capital checa é a própria definição de um país das maravilhas de inverno durante o período festivo.

Embora não faltem mercados por toda a cidade, os principais encontram-se na Praça da Cidade Velha e na Praça Venceslau.

Felizmente, estes locais ficam apenas a alguns minutos a pé um do outro, pelo que os foliões podem facilmente visitar ambos num só dia.

A Praça da Cidade Velha oferece entretenimento interminável sob a forma de espectáculos ao vivo, actuações de dança e workshops criativos, enquanto a Praça Venceslau é óptima para presentes feitos à mão e guloseimas locais como a klobasa (salsicha checa) e o vinho quente.

Os mercados estarão abertos de 2 de dezembro a 6 de janeiro de 2024.

Fira de Santa Llucia, Barcelona

Situada em torno da Catedral de Barcelona, a Fira de Santa Llucia existe desde 1786. Cisco Pelay/Alamy Stock Photo

Datada de 1786, a Fira de Santa Llucia passou de um evento de um dia para comemorar a festa de Santa Llucia, que ocorre a 13 de dezembro, para uma feira de três semanas.

Realizada mesmo em frente à Catedral de Barcelona, a movimentada feira está dividida em quatro secções diferentes.

A primeira é a dos presépios e estatuetas, onde os visitantes podem escolher decorações e estatuetas do tipo presépio. A secção da vegetação e plantas está repleta de árvores naturais e artificiais e vários tipos de plantas.

A secção de artesanato apresenta produtos feitos à mão e jóias, enquanto a secção simbombes é destinada aos instrumentos musicais.

Há também muitas actividades festivas, como contos de histórias, um desfile de Natal e o caga tio, um enorme tronco de Natal em forma de pinhata que derrama doces e presentes quando é batido com um pau.

A Fira de Santa Llucia realizar-se-á de 24 de novembro a 23 de dezembro.

I Mercati Natale, Piazza Santa Croce, Florença

Há muito para ver neste mercado encantador, mas nada pode superar o belo cenário fornecido pela Basílica Franciscana de Santa Croce.

Embora esta feira tradicional seja transportada de Heidelberg, na Alemanha, para Florença todos os anos, é um evento muito italiano em muitos aspectos, graças ao cenário e às muitas iguarias italianas, como o panforte, à venda.

No entanto, não faltam os biscoitos de gengibre, os strudel e os tradicionais Lebkuchen de Heidelberg.

Quem der um passeio até à vizinha Piazza del Duomo será brindado com um magnífico presépio, bem como com uma impressionante árvore de Natal que é iluminada antes da Festa da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro.

I Mercati Natale começam a 18 de novembro e prolonga-se até 17 de dezembro.

Advento em Zagreb, Croácia

A capital croata organiza cerca de 25 mercados em toda a cidade no Natal, num evento conhecido como Advento em Zagreb. J. Duval/Courtesy Zagreb Tourist Board

É fácil perceber porque é que Zagreb foi eleita, durante três anos consecutivos, o "melhor destino de mercados de Natal" na votação online do portal de viagens European Best Destinations.

Composto por cerca de 25 mercados de Natal espalhados pela capital croata, o Advento em Zagreb é um espetáculo mágico.

Presépios ao vivo, esculturas de gelo, espectáculos ao ar livre, bares pop-up e um elétrico de Natal com o Pai Natal e os seus duendes.

O Advento em Zagreb tem também uma zona dedicada às "brincadeiras" (ou "fuliranje"), onde encontrará foliões encantados a dançar na rua, enquanto comem comida de rua e ouvem música ao vivo.

O Advento em Zagreb 2023 decorre de 2 de dezembro a 7 de janeiro de 2024.

Natal em Tivoli, Copenhaga, Dinamarca

Segundo os rumores, este parque de diversões e jardim de prazer dinamarquês serviu de inspiração para a Disneylândia e é um local deslumbrante para visitar em qualquer altura do ano.

Mas é difícil encontrar um sítio tão encantador como os Jardins Tivoli durante o período festivo.

Com mais de mil árvores de Natal lindamente decoradas a adornar os belos jardins, e tudo, desde passeios em parques de diversões a uma tradicional Pixie Band para entretenimento, é uma experiência de inverno como nenhuma outra.

A procissão anual de Lúcia, a 13 de dezembro, em que mais de 100 raparigas percorrem os jardins com velas e cantando para assinalar o Dia de Santa Lúcia, é um ponto alto, juntamente com os espectáculos de fogo de artifício que têm lugar entre 25 e 26 de dezembro, bem como na véspera de Ano Novo.

O Natal no Tivoli decorre de 19 de novembro a 31 de dezembro. (O parque estará encerrado no dia 24 de dezembro).

Mercado de Natal de Tallinn, Estónia

O Mercado de Natal de Tallinn, na Estónia, realiza-se na Praça da Câmara Municipal desde 1441. jaanalisette/iStockphoto/Getty Images

O evento anual da capital da Estónia é um dos mais modernos mercados de Natal europeus.

Situado no interior da Praça da Câmara Municipal de Tallinn, está repleto de bancas com cozinha tradicional estónia, pão artesanal e artesanato para venda.

No que diz respeito ao entretenimento, há carrosséis, uma gruta de inverno e um Pai Natal que aparece num trenó com renas.

Os visitantes também são brindados com actuações regulares de grupos de dança e coros.

Mas, tal como acontece em muitos destes mercados, a árvore de Natal é o acontecimento principal. A árvore de Natal de Tallinn é aqui exposta desde 1441.

O Mercado de Natal de Tallinn 2023 realizar-se-á de 1 de dezembro a 7 de janeiro de 2024.

Mercado de Natal de Skansen, Estocolmo

Estocolmo não tem exatamente falta de mercados de Natal, mas nenhum é mais tradicional do que o Skansen.

Situado na ilha de Djurgarden, no museu ao ar livre mais antigo do mundo, é uma exposição maravilhosa da cultura sueca com alguma magia natalícia.

As casas históricas expostas no museu estão enfeitadas com decorações coloridas para a ocasião e todas as mesas no interior estão preparadas para o jantar de Natal.

Os visitantes podem fazer as suas próprias decorações nas oficinas de Natal, participar em demonstrações regulares de artesanato ou juntar-se aos jogos de dança à volta da árvore na Praça Bollnäs, o principal local de Skansen.

O Mercado de Natal de Skansen está aberto às sextas-feiras, sábados e domingos, de 24 de novembro a 17 de dezembro.

Tuomaan Markkinat, Helsínquia

Tuomaan Markkinat - o mais antigo mercado de Natal ao ar livre da capital finlandesa. Ryhor Bruyeu/Alamy Stock Photo

Este mercado de Natal maravilhosamente escandinavo é realizado na Praça do Senado de Helsínquia, perto da estátua do imperador Alexandre II.

A peça central do Tuomaan Markkinat é um carrossel vintage, mas os inúmeros vendedores que vendem iguarias tradicionais de Natal, glogi, a versão finlandesa do vinho quente, e artesanato são também um grande atrativo.

Os mais jovens podem visitar o Pai Natal, que tem aqui a sua própria cabana de madeira, e participar em actividades festivas como a decoração de bolachas de Natal.

A praça de alimentação do mercado é particularmente impressionante, com uma série de restaurantes de topo por onde escolher.

O Tuomaan Markkinat decorre de 1 a 22 de dezembro.

Mercado de Natal da Praça Vörösmarty e da Basílica de Santo Estêvão, Budapeste, Hungria

Budapeste tem dois mercados festivos principais - o mercado de Natal da Basílica de Santo Estêvão, ou Advent Bazilika, e o mercado de Natal da Praça Vorosmarty.

O primeiro tem lugar em frente à famosa basílica, onde as multidões se reúnem para assistir aos espectáculos regulares de luz 3D que são projectados na sua fachada.

Além disso, existem cerca de 150 bancas com vendedores que vendem doces, vinho e artes e ofícios.

Entretanto, o mercado da Praça Vorosmarty está situado no coração da cidade e atrai mais de 800 mil visitantes por ano.

O seu principal destaque é normalmente um calendário do advento gigante que revela uma nova montra diariamente de 1 a 23 de dezembro, embora as fantásticas comidas húngaras que revestem as suas bancas - langos e bolo de chaminé - sejam também destaques especiais.

Os mercados abrirão a 17 de novembro e fecharão a 1 de janeiro de 2024.

Christkindlesmarkt e Gendarmenmarkt, Alemanha

O Gendarmenmarkt é um dos mercados festivos anuais mais encantadores de Berlim. Massimo Borchi/Atlantide Photo/Stockbyte Unreleased/Getty Images

Os mercados de rua de inverno ao ar livre há muito que estão associados à Alemanha, país lar de alguns dos mais antigos e mais visitados mercados festivos.

A capital Berlim tem cerca de 80 mercados à escolha, mas o Gendarmenmark é talvez o mais famoso.

Situado entre o Franzosischer Dom e o Deutscher Dom, é um labirinto de cabanas de madeira com Bratwurst, vinho quente e pão de gengibre à venda, juntamente com presentes de Natal únicos.

À noite, os visitantes podem desfrutar de concertos noturnos com espectáculos de dança e musicais.

Em Nuremberga, a segunda maior cidade da Baviera, o famoso Christkindlesmarkt existe desde o século XVI.

Durante o período de Natal, são montadas cerca de 200 bancas na praça do mercado central da cidade e toda a área fica repleta de atividade.

O mercado atrai cerca de dois milhões de pessoas todos os anos e é, sem dúvida, um dos pontos altos do ano em Nuremberga.

O Nuremberg Christkindlesmarkt 2023 começa a 1 de dezembro e termina a 24 de dezembro.

O Gendarmenmarkt abre a 27 de novembro e encerra a 31 de dezembro.

Hyde Park Winter Wonderland, Londres

O Hyde Park Winter Wonderland é um dos eventos de inverno mais aguardados na capital do Reino Unido.

O evento festivo favorito, que começou em 2005, atrai multidões todos os anos graças às suas mais de 200 atrações, incluindo uma roda gigante de 70 metros de altura, estações de vinho quente e uma pista de patinagem ao ar livre, que é a maior do Reino Unido.

Os visitantes também podem participar em workshops de escultura no gelo, assistir a uma trupe de circo, ouvir música ao vivo no animado bar Fire Pit ou saborear alguns dos muitos alimentos oferecidos na Street Food Village.

A abertura do Hyde Park Winter Wonderland está prevista para 17 de novembro e prolongar-se-á até 1 de janeiro de 2024

Mercado de Natal de Cracóvia, Polónia

O mercado de Natal de Cracóvia, realizado em Rynek Glowny, perto da Basílica de Santa Maria, atrai grandes multidões todos os anos. Matyas Rehak/Alamy Stock Photo

Estendendo-se por uma grande parte da Rynek Glowny, a praça central da cidade polaca, o Mercado de Natal de Cracóvia é um dos maiores da Europa.

A Basílica de Santa Maria, um marco histórico, serve de cenário deslumbrante para o evento anual, que existe desde o início do século XIV, tal como o Salão de Tecidos Renascentista.

Os foliões podem saborear iguarias polacas, como a kiełbasa (salsicha), comprar presentes artesanais ou guloseimas, enquanto ouvem música ao vivo de bandas folclóricas e cantores de canções de Natal.

O mercado também organiza um concurso de presépios em que os participantes, incluindo crianças de escolas e artistas locais, criam pequenos presépios, que são expostos na estátua do poeta polaco Adam Mickiewicz, situada na praça, antes de ser escolhido um vencedor.

O Mercado de Natal de Cracóvia realizar-se-á de 24 de novembro a 1 de janeiro de 2024.

O País das Maravilhas do Natal nos Jardins da Baía, em Singapura

Agora no seu décimo ano, o Christmas Wonderland de Singapura continua a crescer em popularidade.

Realizado no famoso parque natural Gardens by the Bay, o evento anual, que dura cerca de quatro semanas, abrange mais de 27 mil metros quadrados e está dividido em três áreas - Supertree Grove, Frosty's Fairground at The Meadow e Gingerbread Grove - todas repletas de atracções.

Desde passeios de feira, a um comboio de Natal, a espectáculos de luz e som, a jogos de carnaval, a uma casa de gengibre em tamanho real iluminada por bengalas doces, a espectáculos ao vivo, há muitas actividades por onde escolher.

A Spalliera de 20 metros de altura, um magnífico design inspirado no Castelo de Mesola, no norte de Itália, é um dos principais destaques, juntamente com o deslumbrante Passeio das Luzes, que é iluminado por cerca de 75.000 lâmpadas.

O Christmas Wonderland no Gardens by the Bay abre a 1 de dezembro e fecha a 1 de janeiro de 2024

A Vila de inverno da Destilaria, Toronto

A Distillery District Winter Village em Toronto começará com uma cerimónia de iluminação da árvore a 16 de novembro.Scott Heaney/iStock Editorial/Getty Images

Anteriormente conhecido como o Mercado de Natal de Toronto, o Distillery Winter Village é uma versão íntima e encantadora do tradicional mercado festivo europeu.

Realizado no histórico Distillery District, apresenta cabanas de compras ao ar livre e vendedores de alimentos, canções de Natal, uma caça ao pão de gengibre e uma árvore de Natal de 15 metros.

Os visitantes poderão encontrar de tudo, desde comida artesanal, presentes feitos à mão e bebidas festivas, nas numerosas bancas existentes.

A Distillery Winter Village 2023 estará aberta diariamente (exceto a 25 de dezembro) de 16 de novembro até ao Ano Novo.

Aldeia de inverno no Bryant Park, Nova Iorque

Todos os anos, o Bryant Park, em Manhattan, é transformado num magnífico país das maravilhas para a Winter Village.

O famoso mercado ao ar livre é uma visão maravilhosa, com mais de 150 quiosques personalizados e uma pista de patinagem ao ar de utilização gratuita, desde que tenha os seus próprios patins.

O The Lodge, o bar e a sala de refeições do lado da pista, oferece uma mistura eclética de restaurantes, juntamente com uma esplanada-cervejaria e um bar de cocktails.

Fora da Aldeia de inverno, a Fonte Josephine Shaw Lowell é mais bonita durante o inverno, quando congela regularmente.

A Aldeia de inverno do Bank of America no Bryant Park foi inaugurada a 27 de outubro e está programada para funcionar até 3 de março de 2024.

Christkindlmarket Chicago

Baseado no Christkindlmarket de Nuremberga, o Christkindlmarket Chicago tem lugar em três locais da cidade. Christopher Dilts/Bloomberg/Getty Images

Lançado pela primeira vez em 1996, o Christkindlmarket Chicago inspira-se no histórico Christkindelmarkt de Nuremberga, na Alemanha, trazendo o sabor dos tradicionais mercados de Natal alemães para a "Windy City".

Atualmente organizado em três locais em Chicago, Daley Plaza, Gallagher Way em Wrigley Field e RiverEdge Park em Aurora, este mercado extremamente popular oferece entretenimento ao vivo, juntamente com uma grande variedade de bancas que vendem de tudo, desde bratwurst e vinho quente com especiarias a ornamentos artesanais.

A entrada é gratuita, mas os visitantes do mercado de Daley Plaza que desejem evitar as multidões têm a opção de comprar um passe de entrada rápida de 25 dólares aos fins-de-semana.

O Christkindlmarket Chicago decorre de 17 de novembro a 24 de dezembro.

Nota: informações correctas e confirmadas no momento da publicação deste artigo.