Mark Rutte está confiante de que os EUA manterão uma "presença forte" na NATO a nível convencional e nuclear - TVI

Mark Rutte está confiante de que os EUA manterão uma "presença forte" na NATO a nível convencional e nuclear

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 11 min
Líderes na Conferência de Segurança em Munique (AP)

Secretário-geral da NATO antecipa uma união forte com os Estados Unidos, mas defende que a NATO "deveria ser mais europeia"

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou esta sexta-feira que acredita que os Estados Unidos (EUA) manterão uma “presença forte” no futuro da Aliança Atlântica, tanto a nível nuclear como em termos militares convencionais.

”O que vejo neste momento é uma NATO cada vez mais europeia, e os europeus realmente a dar um passo à frente para cuidar da sua própria defesa, mas com uma forte presença americana no futuro, tanto nuclear como convencional”, disse aos jornalistas na Conferência de Segurança de Munique (MSC), na Alemanha.

Rutte respondeu assim à chegada à conferência, que começou esta sexta-feira em Munique, quando questionado sobre a rapidez com que os aliados europeus podem assumir a sua própria defesa.

“Temos todos os planos preparados, como sabem, para garantir isso nos próximos anos, com os enormes investimentos que estão a fazer agora” os europeus, afirmou.

À pergunta se achava que a Europa poderia tornar-se independente dos Estados Unidos em matéria de segurança e defesa, o ex-primeiro-ministro neerlandês disse que todos na NATO concordam que devem "permanecer unidos: tanto os Estados Unidos, como os países europeus e o Canadá".

“Dito isto, também concordamos que a NATO deveria ser mais europeia. Os europeus deveriam assumir mais responsabilidade pela sua própria defesa e a boa notícia é que estão a fazê-lo, como demonstra o aumento das despesas com a defesa que estamos a assistir”, acrescentou.

Rutte deixou claro que os europeus “estão a dar um passo em frente”.

“Continuaremos unidos aos Estados Unidos, [que estarão] mais ancorados do que nunca na NATO, porque sabem que, após décadas de pedidos, os europeus e o Canadá estão a dar mais atenção à defesa coletiva, em particular aos gastos”, prosseguiu.

O secretário-geral da Aliança Atlântica afirmou que esse aumento do investimento em defesa não se deve apenas aos pedidos, mas porque era necessário "devido às ameaças russas".

Na véspera do arranque da Conferência de Segurança de Munique, um grupo de 16 ex-embaixadores dos Estados Unidos na NATO e ex-Comandantes Supremos Aliados da Aliança alertaram que a existência da organização “não é um ato de generosidade norte-americana”.

Trata-se antes de “um pacto estratégico” que garante aos Estados Unidos, agora liderados pelo Presidente Donald Trump, “que continuarão a ser a nação mais poderosa e economicamente segura do mundo”, a uma “fração do custo” de fazê-lo sozinhos, sublinharam na quinta-feira, em comunicado.

Na declaração, os 16 diplomatas e generais norte-americanos que serviram na NATO nos últimos 25 anos recordaram que a organização “tem sido a pedra basilar da segurança nacional” dos Estados Unidos e que retirarem-se ou reduzirem a sua presença seria altamente prejudicial.

A Conferência de Segurança de Munique arrancou esta sexta-feira com a presença confirmada de mais de 60 chefes de Estado e de Governo, uma centena de ministros e cerca de um milhar de participantes de 120 países.

A 62.ª edição da MSC realiza-se até domingo num contexto de instabilidade e de "profunda incerteza", devido à política do Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu o presidente da conferência, o diplomata alemão Wolfgang Ischinger.

Cerca de 5.000 polícias alemães e de outros quatro países foram mobilizados para Munique para garantir a segurança do evento, mas também da cidade para onde estão convocadas 21 manifestações, incluindo duas contra o regime iraniano, até domingo.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19
1

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Hoje às 10:23
2

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

11 fev, 20:52
3

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

11 fev, 20:56
4

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

Ontem às 18:45
5
02:24

É aqui que tudo se decide para Coimbra e as "expectativas são positivas"

Hoje às 12:21
6
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39
7
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 3h e 48min
8
02:42

Com receio de uma cheia que pode ser centenária, Coimbra está assim

Hoje às 12:16
9
07:33

Proteção Civil: "Temos uma situação um pouco mais estável, mas o risco de evacuação da zona baixa de Coimbra mantém-se"

Hoje às 12:58
10

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Hoje às 14:16
11
00:16

Autarca de Coimbra fez um convite ao primeiro-ministro que envolve morangos

Há 2h e 23min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Há 3h e 4min
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39

Esta notícia interessa também a quem está a usar geradores: o preço dos combustíveis vai mudar

Hoje às 10:23
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Há 2h e 48min
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Hoje às 08:44
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 3h e 48min

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41
02:01

Veja aqui: há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)

Hoje às 10:03
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura

Ontem às 22:30

Atenção: é oficial, o pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Hoje às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Hoje às 06:50

Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Hoje às 09:16