Quando a Suécia e a Finlândia declararam a sua intenção de aderir à NATO em maio passado, isso foi visto por muitos como um insulto à Rússia e uma prova de uma mudança no pensamento europeu. Historicamente, ambos os países comprometeram-se com o não alinhamento com a NATO como forma de evitar provocar Moscovo. A invasão da Ucrânia mudou isso.

Tanto a Finlândia como a Suécia - juntamente com a grande maioria dos aliados da NATO - gostariam de ver os países aderirem formalmente à aliança numa cimeira da NATO a 11 de julho. No entanto, um obstáculo significativo impede que isto se torne uma realidade: a Turquia ainda tem de dar ao plano a sua bênção formal e oficial.

A Turquia não é a única nação a bloquear a mudança: a Hungria também não ratificou a adesão dos nórdicos, o que turva ainda mais as águas. No entanto, neste momento, colocar a Turquia do lado dos aliados é considerado prioridade.

Infelizmente para o bando pró-NATO, as autoridades ocidentais estão cada vez mais pessimistas quanto à possibilidade de a Turquia ceder.

Oficialmente, o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan opõe-se à adesão da Suécia e da Finlândia por razões que ele diz serem de segurança. A Turquia afirma que ambos os países, embora particularmente a Suécia, abrigam militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização terrorista para Turquia, Suécia, Estados Unidos e Europa. Erdogan diz que gostaria que esses indivíduos fossem extraditados; a Suécia deixou claro que isso não acontecerá.

Os diplomatas da NATO estão divididos quanto à possibilidade de a Turquia ceder antes da cimeira de Julho. Fundamental para as duas correntes de pensamento está a eleição turca deste ano, vista como a maior ameaça política que Erdogan enfrentou em anos.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, com os ministros dos negócios estrangeiros sueco e finlandês, em julho de 2022. Yves Herman/Reuters

"A imagem que ele criou de um homem forte que obtém resultados para o povo turco foi destruída", explica Gonul Tol do Middle East Institute, uma ONG nos Estados Unidos. "Há muito sentimento antiocidental e anticurdo na Turquia, neste momento. Este é um bom tópico para ele conseguir apoio e uma reviravolta dramática só o faria parecer mais fraco."

Tol acredita que existem outras razões para que Erdogan não queira incomodar o presidente russo, Vladimir Putin.

"A Rússia tem sido uma tábua de salvação económica para a Turquia depois de outras nações terem imposto sanções pelas suas atividades na Síria, pela sua cooperação militar com a Rússia e por outras atividades hostis", explica Tol. "Sem o dinheiro russo, Erdogan não teria sido capaz de aumentar os salários ou conceder apoio financeiro aos estudantes. Ele agora está a prometer a reconstrução em massa pós-sismo. Portanto, a Rússia continua a ser um parceiro atrativo para Erdogan".

Tal como muitas autoridades ocidentais, Tol acredita que as alegações turcas sobre a Suécia e a Finlândia acolherem terroristas fornecem a cobertura perfeita para Erdogan não se envolver num momento politicamente inconveniente na questão da NATO.

Embora nada possa resultar das conversações entre as três partes na quinta-feira, uma outra discussão ocorre neste momento, sobre quanto capital político restará a Erdogan após as eleições, caso vença.

Em primeiro lugar, os otimistas.

Este grupo inclui a Suécia, a Finlândia e alguns dos Estados que fazem fronteira com a Rússia ou que costumavam viver sob a esfera soviética. Eles acreditam que a Turquia, que beneficia enormemente por fazer parte da NATO, acabará por fazer o que é do seu melhor interesse e deixará de lado as objeções.

Para que isto aconteça, as autoridades estão a preparar-se para que a Turquia faça exigências mais realistas do que a entrega de indivíduos que considera terroristas, como o levantamento de sanções ou os EUA permitirem à Turquia comprar os caças de que o país tanto necessita para manter a sua força aérea atualizada.

Sozinha na adesão

Em última análise, os otimistas acreditam que existe um compromisso que favorece amplamente a NATO. A Aliança, a Suécia e a Finlândia apresentaram os seus argumentos e a NATO tem uma política de porta aberta para qualquer país que queira aderir. A Suécia e a Finlândia têm mais do que cumprido os critérios, pelo que não aderir faz da Aliança alvo de troça - uma Aliança de que a Turquia beneficia por ser membro. Um responsável da NATO disse à CNN que assumiram que Erdogan esperaria pela cimeira antes de ceder, para que ele possa "aproveitar os elogios de todos os seus aliados ocidentais".

O grupo muito maior entre as autoridades que falaram com a CNN são os pessimistas. Eles consideram que as hipóteses de Erdogan mudar a sua posição antes de 11 de julho são quase nulas e já estão a pensar para além da cimeira.

"Penso que é cada vez mais provável que a Finlândia se separe da Suécia e vá para a adesão sozinha", disse um diplomata da NATO à CNN.

Outros membros da Aliança ainda veem uma perspetiva real de ambos os países serem bloqueados e estão a considerar a melhor forma de a NATO lidar com tal cenário.

Vários responsáveis e diplomatas da NATO disseram à CNN que o perigo aqui é o bloqueio da Turquia alimentar a narrativa do Kremlin de que o Ocidente e a NATO estão divididos. O trabalho da Aliança nessa altura será deixar claro que, mesmo que não sejam membros, a Finlândia e a Suécia estão efetivamente em sintonia com a NATO. Podem não ser membros, mas são parceiros tão próximos quanto possível - e já não são neutros.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, é considerado o líder da UE mais próximo do presidente russo, Vladimir Putin. Mikhail Klimentyev/AFP/Sputnik/Getty Images

Mesmo que a Turquia possa ser enfrentada, há a questão separada, embora menos complicada, da Hungria.

O primeiro-ministro Viktor Orbán disse publicamente que não se opõe à adesão das nações nórdicas, mas continua a encontrar formas de impedir que uma decisão se torne oficial.

Há algumas razões pelas quais Orbán gostaria de continuar a arrastar os pés. Tanto a Finlândia como a Suécia criticaram a Hungria pelo seu histórico em matéria de Estado de direito. Ele abordou esta questão numa entrevista recente, perguntando: "Como pode alguém querer ser nosso aliado num sistema militar enquanto espalha descaradamente mentiras sobre a Hungria?"

Orban é considerado o líder da UE mais próximo de Putin. Katalin Cseh, deputada húngara do Parlamento Europeu, descreve o bloqueio de Orbán às candidaturas da Suécia e da Finlândia como, "muito simplesmente, mais um favor a Vladimir Putin". Ela acredita que Orbán, que tem sido acusado de derivar para uma liderança autocrática, "investiu mais de uma década para copiar as suas políticas e construir um modelo Putinista", e que qualquer vitória da NATO sobre Putin "coloca todo o seu regime em perigo".

É possível que Orbán esteja à espera para obter concessões de outros Estados-membros da União Europeia, onde a Hungria tem sido acusada de violar todo o tipo de leis. O resultado tem sido a retenção de fundos europeus e o desprezo do bloco. Embora a NATO e a UE sejam entidades separadas, partilham muitos membros e é plausível que a diplomacia bilateral possa ver algo para dar e receber entre a Hungria e os seus homólogos da UE.

No entanto, apesar de todo o arrastar de Orbán, acredita-se amplamente que, se a Turquia puder ser enfrentada, a Hungria abandonará a sua oposição à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO.

Continua a ser irónico que uma das principais razões que Putin deu para invadir a Ucrânia foi para travar o que ele alegou ser a expansão da NATO. O facto de a sua agressão ter empurrado um país historicamente desalinhado para a NATO ainda é visto pela maioria do Ocidente como um enorme autogolo do Kremlin.

Até que um acordo seja alcançado, no entanto, o futuro da Aliança permanece um tanto incerto. Finlândia e Suécia escolheram efetivamente um lado desde o início do conflito na Ucrânia. Parece improvável que regressem a uma posição de neutralidade se a guerra acabar de repente.

O risco para a NATO e para a aliança ocidental mais alargada surge se não se conseguirem juntar à Aliança e o Kremlin poder usá-lo para fins de propaganda. Se isso acontecer, mesmo que a guerra termine repentinamente, a narrativa de um Ocidente dividido continuará a ser o tambor que os opositores da NATO podem bater.