Pelo menos dois mortos em naufrágio junto às ilhas Canárias. Migrantes esperaram 10 horas pelo resgate

Pelo menos duas pessoas foram encontradas mortas, uma delas menor de idade, após uma embarcação de pequenas dimensões que trazia a bordo dezenas de migrantes ter naufragado em alto mar, a 162 quilómetros da costa da ilha espanhola de Gran Canaria. A embarcação foi avistada ao final da tarde de terça-feira pelas autoridades espanholas, mas o resgate levado a cabo pelas autoridades marroquinas só aconteceu dez horas depois.

Ainda não existem números oficiais, mas Marrocos diz ter conseguido resgatar 24 pessoas com vida. Ainda assim, teme-se que o número de vítimas seja maior. De acordo com o jornal El País, a porta-voz da ONG Walking Borders em Espanha, Helena Maleno, acredita que cerca de 60 pessoas, entre as quais seis mulheres e um bebé, seguiam na pequena embarcação de borracha.

Acredita-se que o navio tenha saído do Saara Ocidental, perto do cabo Bojador.

O naufrágio terá ocorrido por volta das 19 horas de terça-feira, altura em que as autoridades marroquinas foram notificadas. Porém, as operações de busca e salvamento só começaram cerca de dez horas depois, por volta das 6 horas da manhã de quarta-feira.

O navio em causa era um barco insuflável semirrígido. Estas embarcações são altamente portáteis e costumam ser utilizadas para fazer pequenas expedições costeiras ou para passeios turísticos. No entanto, têm vindo a tornar-se cada vez mais populares para o transporte de migrantes.

A rota de migração das Canárias é conhecida como uma das mais mortais do mundo. As várias tentativas de embarcar em mar alto na esperança de atingir a costa espanhola mataram 559 pessoas, apenas em 2022, dos quais 22 eram crianças, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Este número não inclui os naufrágios que nunca foram conhecidos.

Este é o segundo naufrágio numa semana. Na terça-feira, um barco de pesca espanhol encontrou outra pequena embarcação insuflável com 52 migrantes a bordo e com o cadáver de uma mulher grávida.

Até 15 de junho, dados das autoridades espanholas davam conta da chegada de cerca de 5.914 migrantes às ilhas Canárias.