Turistas que morreram em naufrágio no lago Maggiore eram, afinal, agentes secretos italianos e da Mossad

Morreu criança resgatada após naufrágio de barco turístico no Japão. Número de mortos sobe para 11

Navio que naufragou há centenas de anos encontrado no fundo de um lago em perfeitas condições

Poderia Jack ter sobrevivido ao naufrágio do Titanic? O realizador James Cameron diz ter provas científicas de que não

Quatro pessoas morrem em naufrágio de barco turístico no Lago Maior em Itália

Um naufrágio este domingo no lago Maggiore, no norte de Itália, vitimou mortalmente quatro dos cerca de 20 turistas do barco, que se encontravam a celebrar uma festa de aniversário. Mas esta não era uma festa qualquer, tal como não eram os passageiros.

Inicialmente identificados como turistas pela imprensa local, os participantes eram, contudo, membros dos serviços de informações de Itália e Israel. De acordo com a agência italiana ANSA, entre as vítimas mortais estão dois agentes italianos, Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, e um agente da Mossad, Shimoni Erez. A quarta vítima mortal, Anya Bozhkova, de nacionalidade russa, era a companheira do dono do barco.

A presença da vítima israelita no barco, bem como outro agente da Mossad, não era esperada, disse um procurador local, citado pela CNN Internacional, que refere que ambos falharam um voo no dia do naufrágio.

Citado pela BBC, o presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, afirma que o mau tempo estará na origem da tragédia. A ANSA refere que o barco foi apanhado por uma “violenta tempestade que se transformou num remoinho”, provocando o naufrágio.

Segundo o portal Israel National News, dez agentes da Mossad foram transferidos para Israel num voo militar de emergência, enquanto os agentes italianos foram retirados das urgências dos hospitais para onde foram levados, de modo a preservar as suas identidades.

As autoridades italianas estão agora a analisar as características técnicas do barco, de modo a saber se tinha capacidade para o número de passageiros presentes.

Serão também analisados os alertas meteorológicos enviados à tripulação, bem como as decisões tomadas pelo dono do barco durante o dia do naufrágio.

As operações de recuperação do barco ainda decorrem.