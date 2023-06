Navigator distribui 34 milhões de euros pelos trabalhadores

A The Navigator Company concluiu a distribuição de um total de 34 milhões de euros pelos seus colaboradores em maio. Todos os trabalhadores, técnicos operacionais, quadros médios e quadros superiores alcançaram, em média, um prémio equivalente a 4,81 remunerações. Esta foi “a maior compensação por desempenho e produtividade da história da empresa” e teve como objetivo reconhecer “a entrega e compromisso das equipas na obtenção dos bons resultados alcançados pela companhia no ano passado”.

“A atribuição de um total anual médio de 18,81 salários aos seus colaboradores, um aumento substancial dos benefícios atribuídos em comparação com os 15,9 salários pagos, em média, nos últimos cinco anos, reflete a preocupação da companhia em reforçar a remuneração das suas pessoas em resposta às implicações do atual contexto como a subida da inflação”, lê-se em comunicado.

Só nos últimos dez anos, a Navigator já distribuiu mais de 110 milhões de euros em recompensas pelos funcionários, que agora somam mais 3.400.

Para além dos estímulos financeiros, em que se inclui também o pagamento do trabalho suplementar acima dos mínimos legais, os colaboradores dispõem de um conjunto adicional de benefícios no valor de 1,11 salários, que se traduz num investimento médio anual de 1.815 euros por pessoa e num investimento anual de cerca de seis milhões de euros por parte da empresa.

“Entre as regalias que fazem parte do pacote inclui-se, entre outras: seguro de saúde, que abrange tanto os trabalhadores, como os agregados familiares; seguro de vida, que inclui cobertura de morte e invalidez total e permanente; complemento de doença adicional ao subsídio concedido pela Segurança Social e Fundo de Pensões; apoio à família, que se materializa através de subsídios para infantários, subsídios de apoio escolar e subsídios para filhos com necessidades especiais, bolsas de estudo e Subsídio de natalidade”, destaca a empresa.