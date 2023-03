Um navio graneleiro com suspeitas de trazer droga a bordo foi escoltado pelo destacamento de Operações Especiais da Marinha até cidade de Lisboa.

O graneleiro, oriundo da América do Sul, que atracou no cais de Alcântara, vai agora ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária e da Polícia Marítima.

A bordo do navio estarão 21 tripulantes segundo informações recolhidas pela TVI e pela CNN Portugal.

A Polícia Judiciária, no âmbito da cooperação internacional, através do MAOC - Maritime Analysis and Operations Centre, Narcotics - recebeu a informação de que tinha partido da América do Sul, provavelmente de Trinidad e Tobago, um navio de mercadorias com uma grande quantidade de cocaína a bordo.

Nos últimos dias, a rota do navio foi sendo monitorizada e, ontem, em águas internacionais, a PJ avançou em colaboração com a Marinha para a intercepção do navio e retenção de toda a tripulação.

O navio ia passar ao largo de Portugal em direção à outro país europeu, mas a PJ avançou com base na informação de que dispunha.

O navio foi forçado a aportar em Lisboa e será sujeito a buscas no interior para eventual apreensão de cocaína. A tripulação está retida, mas não detida e aguardam o resultado das buscas.

O graneleiro é um tipo de navio especializado no transporte de mercadorias a granel.