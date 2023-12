Três estrangeiros detidos em flagrante delito por sequestro de jovem na Nazaré

Três homens estrangeiros foram detidos pela PSP de Leiria, na quarta-feira, em flagrante delito, por sequestro com recurso a ofensas à integridade física grave de um jovem de 17 anos.

Em comunicado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria revela que, "ao final da tarde da passada quarta-feira", a esquadra da Nazaré recebeu uma chamada que dava conta que um cidadão tinha visto "três homens a cercar e a arrastar à força e contra a sua vontade, para o interior de um veículo de alta cilindrada, um outro homem ainda bastante jovem, exercendo extrema violência física sobre a vítima".

"Rapidamente foi montado um dispositivo no terreno que, com a articulação das várias valências policiais na senda da recolha de informações e de pré posicionamento de meios, de acordo com o tratamento e validação daquelas, permitiu mais tarde concretizar a interceção do veículo e daqueles que eram os autores do sequestro. Importa relevar que, no momento em questão, ainda se encontravam acompanhados e a exercer atos violentos sobre a vítima. Face ao explanado, os suspeitos vieram a ser detidos e a vítima conduzida ao Hospital de Leiria, a fim de receber tratamento, tendo alta médica horas mais tarde".

Segundo a PSP, o sequestro está relacionado com "alegados negócios online relativos a jogos de apostas e, por conseguinte, a ajustes de contas relacionados com essa atividade".

Para além das detenções, a PSP apreendeu ainda um carro, uma faca, cinco telemóveis e um revólver de plástico.

"Atendendo ao tipo de crime foi comunicado de imediato à Polícia Judiciária, que posteriormente colaborou nas diligências policiais complementares", adianta a nota.

Os detidos foram presentes a tribunal e sujeitos a apresentações periódicas (três vezes por semana na esquadra da área de residência), entrega, nos próximos 5 dias, dos respetivos passaportes e proibições de contacto e aproximação da vítima.