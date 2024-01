Fingem roubo de telemóveis para enganar o seguro, mas são apanhados pela polícia

Um casal residente na Nazaré foi constituído arguido por estar indiciado pelo crime de simulação de crime e eventual tentativa de burla de seguros, informou hoje o comando distrital da PSP de Leiria.

Num comunicado, a PSP refere que constituiu o casal arguido na noite de quinta-feira, depois deste ter estado na esquadra da Nazaré no dia anterior, quarta-feira, a contar que tinha sido vítima de roubo com ameaça de arma branca.

“O casal descreveu ainda as características físicas do suposto suspeito, situação essa supostamente ocorrida no dia anterior, 24 de janeiro, pelas 21:30, durante um passeio em família naquela vila” da Nazaré, prossegue a PSP.