Mulher encontrada morta dentro de carro na Nazaré. PJ investiga

Uma mulher, de 65 anos, foi encontrada morta esta terça-feira, no interior de um carro estacionado junto à Praia do Norte, na Nazaré.
O alerta foi dado cerca das 12:00, tendo sido acionados os meios de emergência e a Polícia Marítima, que ficou responsável pela ocorrência.
No local estão a decorrer diligências forenses para determinar as circunstâncias da morte.
A Polícia Judiciária foi entretanto chamada a investigar o caso. As autoridades tentam agora perceber o que aconteceu e esclarecer as circunstâncias em que a mulher morreu.