Mulher encontrada morta dentro de carro na Nazaré. PJ investiga - TVI

Mulher encontrada morta dentro de carro na Nazaré. PJ investiga

PJ

No local estão a decorrer diligências forenses para determinar as circunstâncias da morte

Uma mulher, de 65 anos, foi encontrada morta esta terça-feira, no interior de um carro estacionado junto à Praia do Norte, na Nazaré.

O alerta foi dado cerca das 12:00, tendo sido acionados os meios de emergência e a Polícia Marítima, que ficou responsável pela ocorrência.

No local estão a decorrer diligências forenses para determinar as circunstâncias da morte.

A Polícia Judiciária foi entretanto chamada a investigar o caso. As autoridades tentam agora perceber o que aconteceu e esclarecer as circunstâncias em que a mulher  morreu.

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