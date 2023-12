Chefe das urgências do São João vai ser diretor clínico em Penafiel

O diretor do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, Nélson Pereira, vai ser o próximo diretor clínico do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A CNN Portugal sabe que o clínico, que era o responsável máximo pelas urgências do hospital do Porto, já aceitou o convite da direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para chefiar aquele que é, atualmente, um dos hospitais mais sobrecarregados do país.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) engloba os hospitais de Penafiel e Amarante, servindo mais de meio milhão de utentes.

Nélson Pereira teve um papel preponderante na organização do Hospital de São João durante a pandemia de covid-19. A partir daquele hospital sempre foi uma voz ativa no que diz respeito aos cuidados de saúde urgentes, e tem publicamente defendido a criação da especialidade de medicina de urgência.

Para presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Penafiel, a direção-executiva do SNS escolheu Henrique Capelas, que estava à frente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães.