Helicóptero com seis pessoas a bordo cai no Nepal

Seis pessoas, incluindo cinco turistas mexicanos, morreram na queda de um helicóptero no Nepal, esta terça-feira, revelou um funcionário do governo. O helicóptero tinha desaparecido durante uma excursão turística ao pico mais alto do mundo, o Monte Evereste.

Segundo a Reuters, que cita Teknath Sitoula, funcionário do aeroporto de Katmandu, a bordo da aeronave seguiam cinco turistas mexicanos e um piloto nepalês.

A aeronave já foi encontrada e as equipas de resgate localizaram cinco corpos, estando por localizar o sexto.

O funcionário do aeroporto revelou ainda que as condições climatéricas obrigaram a alterar a rota de voo do helicóptero. É frequente os voos sofrerem atrasos e as rotas serem alteradas durante a estação das monções, devido às fortes chuvas.

A época turística e de montanhismo terminou em maio com o início da estação das chuvas e os voos turísticos para as montanhas não são comuns nesta altura do ano, uma vez que a visibilidade torna-se fraca e as condições meteorológicas imprevisíveis.