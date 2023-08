Adolescente morre depois de ser forçada a ficar numa "cabana de menstruação" no Nepal

Uma rapariga de 16 anos do Nepal morreu em consequência da prática ilegal de chhaupadi, em que as mulheres menstruadas são obrigadas a ficar em cabanas fora das suas casa, escreve o The Guardian. Anitea Chan terá morrido na passada quarta-feira devido a uma picada de cobra enquanto dormia.

A polícia do distrito de Baitadi continua a investigar a sua morte, uma vez que a família negou que a jovem estivesse menstruada quando morreu.

A chhaupadi baseia-se na crença de que as mulheres e as raparigas são impuras e intocáveis durante a menstruação. Durante esse período, não lhes é permitido realizar uma série de atividades e, em alguns casos, são obrigadas a ficar nas chamadas "cabanas de menstruação".

A prática, profundamente enraizada na parte ocidental do Nepal, foi proibida em 2005 e é punível com um máximo de três meses e uma multa de 3.000 rupias nepalesas (cerca de 33 euros).

"Estamos a trabalhar para acabar com esta prática, mas ainda há muito a fazer", disse Bina Bhatta, vice-presidente do município rural de Pancheshwar, ao mesmo jornal.

A última morte por chhaupadi relatada foi em 2019. Parwati Budha Rawat, de 21 anos, morreu depois de passar três noites numa cabana ao ar livre, tendo o seu cunhado sido condenado a três meses de prisão. A sua morte foi o quinto caso registado nesse ano e deu origem a programas e campanhas a nível nacional para pôr termo a esta prática. Milhares de cabanas da época foram destruídas mas, agora, estão a começar a ser reconstruídas.

"Depois da morte de Parwati, destruímos mais de 7.000 cabanas", disse Pashupati Kunwar, um ativista que faz campanha contra o chhaupadi há 25 anos. "De repente, surgiu a covid-19 e todas as atenções viraram-se para isso. As pessoas começaram novamente a reconstruir cabanas antigas ou a ficar num barracão. Não houve mais programas e campanhas sobre chhaupadi. As pessoas quase deixaram de falar sobre o assunto", acrescentou.

Os ativistas temem que o progresso para eliminar a prática esteja a ser corroído.