Sismo no noroeste do Nepal faz pelo menos 128 mortos

Helicóptero com seis pessoas a bordo cai no Nepal

Sismo de magnitude 6,4 no Nepal faz pelo menos 37 mortos

Pelo menos 128 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num sismo que sacudiu na sexta-feira o noroeste do Nepal, informaram este sábado as autoridades, num novo balanço.

O Centro Nacional de Monitorização e Investigação de Terramotos do Nepal afirmou inicialmente que o abalo teve uma magnitude de 6,4 na escala de Richter, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos estabeleceu mais tarde uma magnitude de 5,6.

Um representante da administração local no distrito de Jajarkot, perto do epicentro e a cerca de 400 quilómetros a nordeste da capital nepalesa, Katmandu, disse que o número de mortos deverá aumentar, depois das autoridades nepalesas terem indicado num anterior balanço 69 mortos.

No distrito de Jajarkot, registaram-se 92 mortos e 55 feridos, de acordo com o porta-voz da polícia nepalesa, Kuber Kadayat. Já no distrito vizinho de Rukum morreram pelo menos 36 pessoas e outras 85 ficaram feridas.

O primeiro-ministro nepalês, Pushpa Kamal, já expressou “profunda tristeza pelos danos humanos e materiais causados pelo terramoto”.

Os terramotos são comuns no Nepal, que fica numa grande falha geológica onde a placa tectónica indiana empurra a placa da Eurásia, formando o Himalaia.

Em novembro de 2022, um terramoto de magnitude 5,6 matou seis pessoas no distrito de Doti, perto de Jajarkot.

Em 2015, um sismo de magnitude 7,8 matou cerca de nove mil pessoas e danificou cerca de um milhão de estruturas.