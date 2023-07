"Graças a Deus, sinto-me muito bem": Netanyahu tranquiliza israelitas depois de ser hospitalizado de emergência

O primeiro-ministro israelita garante estar a sentir-se "muito bem" depois de ter sido hospitalizado de emergência em Telavive, onde os médicos determinaram que a indisposição de Benjamin Netanyahu foi um sintoma de desidratação.

Numa declaração em vídeo transmitida pelas televisões, Netanyahu, de 73 anos, contou que passou o dia de sexta-feira ao sol, sem chapéu e sem beber água. "Não é uma boa ideia", conclui.

"Graças a Deus, sinto-me muito bem", tranquiliza o primeiro-ministro, agradecendo à equipa médica que o acompanhou nas últimas horas no o Sheba Medical Center, o maior hospital de Israel, situado na cidade de Ramat Gan, perto de Telavive.

Todavia, Netanyahu continua a ser observado no hospital, onde aguarda os resultados de exames médicos.

Numa declaração conjunta com o hospital, o gabinete de Netanyahu explicou que o primeiro-ministro visitou na sexta-feira o Mar da Galileia, uma instância de férias no norte de Israel, país que, à semelhança dos restantes na Europa, está a ser atingido por uma onda de calor, com as temperaturas a superarem os 30 graus Celsius.

No mesmo comunicado, refere-se que o primeiro-ministro israelita começou a sentir este sábado uma "leve tontura", tendo sido reencaminhado para o hospital Sheba Medical Center. Depois de uma primeira observação, os médicos não detetaram "nada de anormal", tendo sido feita uma avaliação inicial de desidratação, acrescenta-se.