Spin-off da série "A Casa de Papel" estreia ainda este ano

O spin-off de A Casa de Papel - "Berlim" - tem data de estreia para 29 de dezembro e vai contar a história de um dos roubos mais extraordinários da icónica personagem interpretada por Pedro Alonso, que retoma o papel do hedonista e astuto Berlim.

Ao lado de Pedro Alonso atua aquela que será a sua nova equipa: Michelle Jenner ("Isabel") interpreta Keila, uma especialista em engenharia eletrónica, Tristán Ulloa ("Fariña") veste a pele de Damián, um filantropo catedrático e confidente de Berlim, Begoña Vargas ("Bem-vindos ao Éden") interpreta Cameron, uma kamikaze que vive sempre no limite, Julio Peña Fernández ("Da Minha Janela") dá vida a Roi, o fiel escudeiro de Berlim e Joel Sánchez interpreta Bruce, o implacável homem de ação do gangue. Itziar Ituño (La Casa de Papel) e Najwa Nimri (La Casa de Papel) retomam os seus papéis como as polícias Raquel Murillo e Alicia Sierra, respetivamente.

O elenco de Berlim fica completo com Samantha Siqueiros ("Lady of Steel"), Julien Paschal ("Un año, una noche"), Masi Rodríguez e Rachel Lascar ("Através da Minha Janela").