O anúncio foi feito na noite de quarta-feira: a Netflix incluiu Portugal no lote dos países onde vai passar a cobrar a partilha de conta. Os utilizadores da plataforma de streaming receberam já uma mensagem dando conta das alterações e alguns depararam-se mesmo com uma mensagem no ecrã: "Cada conta Netflix destina-se a ser usada por pessoas que vivem na mesma localização", lê-se ao tentar aceder à plataforma. "Se esta conta for sua, no ecrã seguinte iremos ajudá-lo a configurar a sua utilização principal".

Mas, afinal, quando é que as alterações entram em vigor? Segundo a Netflix, que na noite de quinta-feira enviou por e-mail mais informação aos utilizadores, será necessário configurar a localização principal até ao dia 21 de fevereiro. "Qualquer pessoa que resida na sua localização principal pode usar esta conta Netflix. Vamos ajudá-lo a fazer esta configuração no seu televisor", lê-se no e-mail enviado pela plataforma de streaming, que acrescenta ainda que vai ser possível "continuar a ver em streaming nos seus dispositivos pessoais ou iniciar sessão na sua conta Netflix num novo televisor (por exemplo, num hotel ou numa casa de férias)".

Segundo a Netflix, vai ser possível também consultar a atividade dos dispositivos associados na conta numa página nova, bem como transferir um perfil - "qualquer pessoa que use a sua conta pode transferir um perfil para uma nova adesão paga por ela" - e comprar uma opção de membro adicional por mais 3,99 euros por mês.

No comunicado divulgado no dia 8, a Netflix dizia que sempre facilitou a partilha de conta "entre pessoas que vivem na mesma casa", mas assinalava que estas funcionalidades - de perfis diferentes e ecrãs simultâneos - "geraram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser partilhada".

"Assim, durante o último ano, explorámos diferentes abordagens à resolução deste problema na América Latina e chegou agora o momento de alargar a implementação desta funcionalidade, já a partir de hoje, a outros países como o Canadá, a Nova Zelândia, Portugal e Espanha. O nosso foco foi dar aos nossos membros o controlo sobre quem tem acesso à sua conta".

Netflix poderá definir localização de forma automática

Se, até ao dia 21 de fevereiro, a localização não for definida pelo utilizador, o serviço vai defini-la automaticamente "com base no endereço de IP, no ID dos dispositivos e na atividade da conta", informa a Netflix, que faz uma ressalva importante: "Se tiver várias redes Wi-Fi, é possível que só uma seja reconhecida com a sua localização principal. Os dispositivos ligados a redes Wi-Fi de diferentes contas de ISP ou que tenham endereços de IP externos diferentes podem ser bloqueados e impedidos de ver a Netflix. Certifique-se de que configura ou atualiza a sua localização principal a partir de um dispositivo ligado à sua rede Wi-Fi preferencial ou que é mais usada".

Detalhando ainda como deteta se um dispositivo pertence a uma localização principal, a Netflix refere que "utiliza informações, tais como os endereços de IP, os identificadores dos dispositivos e a atividade da conta, para determinar se um dispositivo com sessão iniciada na sua conta está associado à sua localização principal". O serviço realça que não recolhe dados de GPS para determinar o local físico dos seus dispositivos.

"Se não vir a Netflix num televisor ou não tiver um disponível, não precisa de configurar uma localização principal para a sua conta", lê-se ainda no site.

Novos planos de preços da Netflix cobram contas partilhadas (Fonte: Netflix)

A partir de 21 de fevereiro, o preçário dos planos Netflix será então atualizado, prevendo um plano Base (7,99 euros/mês), Standard (11,99 euros/mês) ou Premium (15,33 euros/mês). Só poderá incluir um membro adicional se subscrever o plano Standard e dois caso adira ao plano Premium.