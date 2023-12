Netflix divulga filmes e séries mais vistos do ano pela primeira vez. Tops podem surpreender

Se tem estado a ver "Ginny & Georgia" ou "Love Is Blind", não está sozinho.

A Netflix lançou o seu primeiríssimo relatório de interação - com dados de janeiro a junho - , que fornece mais transparência de dados de visualização do que nunca. Entre os programas mais populares da plataforma de streaming encontram-se êxitos globais, programas para adolescentes e histórias protagonizadas por mulheres.

O thriller do FBI "O Agente Noturno", as duas primeiras temporadas de "Ginny & Georgia", o drama coreano "The Glory", "Wednesday" de Jenna Ortega, o spin-off de "Bridgerton" "Queen Charlotte", a quarta temporada de "You" de Penn Badgley, a terceira temporada da telenovela espanhola "La Reina del Sur", a terceira temporada de "Outer Banks" e "FUBAR" de Arnold Schwarzenegger são os dez programas ou filmes mais vistos na Netflix de janeiro a junho de 2023, de acordo com o serviço de streaming.

O top 100 - entre mais de 18.000 títulos disponíveis no Netflix - inclui a quarta temporada de "Manifest", a segunda temporada de "Firefly Lane", o thriller de Jennifer Lopez "The Mother", "You People" de Eddie Murphy, ambas as temporadas do agora cancelado "Sex / Life", reality shows incluindo "Perfect Match" e a quarta temporada de "Love Is Blind" e os lançamentos da temporada de prémios "The Diplomat" e "Beef".

Luciane Buchanan e Gabriel Basso em "O Agente Noturno"

Historicamente, a Netflix tem sido muito selectiva na divulgação dos hábitos de visualização do público, destacando conteúdos de elevado desempenho nas listas "Top 10" ou "Mais populares" em vez de números de consumo mais robustos. Os dados recentemente divulgados revelam publicamente, pela primeira vez, os programas e filmes menos vistos.

De acordo com a Netflix, a programação em língua não inglesa, como "The Snow Girl" (Espanha), "The Empress" (Alemanha) e "Fauda" (Israel), representou 30% dos conteúdos mais vistos pelos utilizadores. As séries e filmes originais representaram 55% do tempo de visionamento, enquanto 45% foram conteúdos licenciados - como "Anatomia de Grey" e "Suits", que encontraram novas audiências na plataforma.

Série da ABC "Anatomia de Grey" tem um bom desempenho na Netflix nos EUA e do Canadá, segundo o serviço de streaming

A primeira temporada de "Suits", que foi para o ar originalmente durante nove temporadas na USA Network, foi classificada como o 67º programa mais visto na Netflix até junho deste ano - e isso foi antes do reaparecimento do programa no verão.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, elogiou o sucesso de "Suits" ao revelar o novo relatório de participação na terça-feira, durante uma conferência de imprensa realizada com jornalistas, incluindo a CNN.

"O que é interessante é que um programa como 'Suits', que foi exibido nos EUA durante muito tempo, esteve disponível no Peacock e na Amazon durante alguns anos antes de chegar à Netflix", referiu Sarandos. "E, no entanto, fomos capazes de desbloquear este enorme público global para isso, e essa é a combinação da nossa grande base de assinantes e do nosso sistema de recomendação que soube colocar 'Suits' à frente das pessoas que mais iriam adorar."

A Netflix pretende divulgar no novo ano os dados relativos ao segundo semestre de 2023.