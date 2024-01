Morreu a atriz Neuza Teixeira aos 44 anos, divulgou esta quarta-feira a Academia Portuguesa de Cinema.

"É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento da atriz de teatro, televisão e cinema, Neuza Teixeira", pode ler-se no comunicado divulgado no Facebook.

A atriz participou em várias telenovelas portuguesas, como "Ganância” (2001), “Anjo Selvagem” (2002), “Saber Amar” (2003) e “Podia Acabar o Mundo” (2008).

No grande ecrã, estreou-se em 1998 com o filme "Tráfico", de João Botelho, tendo participado subsequentemente em filmes como “A Mulher que Acreditava ser Presidente dos EUA” (2003), “Suicídio Encomendado” (2007), “Fragile(s)” (2007), “Sangue do Meu Sangue” (2011) e “História de Alice” (2016).