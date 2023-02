As temperaturas baixas que se fazem sentir no Norte do país provocaram nevões em várias localidades. Do Gerês chegam imagens de um grande manto de neve, enquanto em Boticas a situação é semelhante.

A página Meteo Trás-os-Montes partilhou um vídeo que chegou de Montalegre, e onde se vê a intensidade da neve a cair.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já tinha alertado para o tempo frio que se faria sentir, prevendo neve em vários locais. Por isso mesmo decidiu colocar 12 distritos em aviso amarelo, estando entre eles Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, os localizados mais a norte. Em Bragança os termómetros podem chegar aos três graus negativos, mas é na Guarda que se espera mais frio, com a possibilidade de cinco graus abaixo de zero.

O instituto alerta para eventuais perturbações causadas pela acumulação de neve e possível formação de gelo, como vias condicionadas ou interditadas, danos em estruturas ou árvores ou abastecimentos locais prejudicados.

O IPMA prevê tempo frio nos próximos dias, com descida da temperatura máxima entre 5 a 10 graus Celsius, devido a uma massa de ar com origem polar.

Por causa das previsões do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população para os riscos de intoxicações por inalação de gases devido a inadequada ventilação e incêndios em habitações resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou avarias em circuitos elétricos.

A proteção civil chama ainda a atenção para os perigos do piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, bem como para a possibilidade de queda de ramos ou árvores devido aos ventos fortes.

A ANEPC aconselha também os cidadãos a evitarem a exposição prolongada ao frio, a usarem várias camadas de roupa e a acautelarem a prática de atividade física no exterior.