New York Times processa OpenAI e Microsoft por direitos de autor

O The New York Times quer processar a Microsoft e a OpenAI, criadora e proprietária do ChatGPT, por violação de direitos de autor. Esta é a primeira ação legal iniciada por um dos grandes meios de comunicação social norte-americanos contra as donas de plataformas de inteligência artificial.

Segundo defende a empresa de notícias norte-americana, “milhões” dos seus conteúdos e artigos publicados foram e estão a ser usados sem a sua permissão para “alimentar” as plataformas de inteligência artificial destas empresas tecnológicas, de forma a torná-las mais completas, fiáveis e inteligentes, refere o The New York Times (NYT).

O NYT alega ainda que estas ferramentas estão a competir com o jornal enquanto fonte de informação confiável. Segundo o processo que deu entrada esta quarta-feira no tribunal, o NYT acusa a OpenAI e a Microsoft de se quererem aproveitar do seu “enorme investimento” na atividade jornalística, acrescentando que estas usam o conteúdo do NYT sem qualquer tipo de pagamento, substituindo-se ao jornal e “roubando” os leitores.

De acordo com a queixa, o ChatGPT gera passagens de artigos do jornal que não podem ser consultados ​​sem o pagamento de uma assinatura, o que significa que dessa forma os leitores podem ter acesso a conteúdos exclusivos e “fechados” do jornal sem terem de pagar por eles o que, por sua vez, conduz à perda de receita (entre assinantes e publicidade).

Já o Bing – motor de busca da Microsoft que possui algumas funcionalidades alimentadas pelo ChatGPT – também produz resultados retirados de sites que são propriedade do The New York Times, sem links de referência para os artigos, aponta o NYT.

O processo movido não exige um valor monetário, mas defende que as empresas tecnológicas devem ser responsabilizadas em “milhares de milhões de dólares” relacionados com a “cópia e utilização ilegal de trabalhos do The Times”, além de exigir a destruição de chatbots e dados que usem materiais protegidos por direitos de autor do The Times.

Este processo é o culminar das negociações infrutíferas entre as diferentes partes iniciadas em abril, com o NYT a referir que abordou as duas empresas à procura de uma “solução amigável”, mas que não foi possível alcançar nenhuma resolução.

Até agora, a OpenAI e a Microsoft ainda não se pronunciaram sobre o processo.