Nicki Minaj atua em Portimão em junho

A rapper Nicki Minaj vai ser cabeça de cartaz do festival Afro Nation, anunciou a organização do evento que vai acontecer no final de junho em Portimão.

Classificada como a “rainha do ‘rap’”, Minaj junta-se assim a nomes como Remo, Asake, Ninho e J Hus.

Em comunicado, a organização acrescentou ainda ao cartaz do festival nomes como Dadju&Tayc, Musa Keys, Lisandro Cuxi, Ch’cco, Yumbs e Tman Xpress.

Nascida em Trindade e Tobago, a ‘rapper’ Nicki Minaj está sediada nos Estados Unidos, país para onde se mudou com a família quando tinha 5 anos. Autora de títulos como “Pink Friday” e “The Pinkprint”, Minaj já integrou o elenco de vários filmes e o júri do concurso “American Idol”.

Em novembro, a organização do Afro Nation tinha avançado com o primeiro conjunto de artistas do cartaz deste ano, com Remo, Asake, Ninho, J Hus, Omah Lay, Flavour, Tyla e The Composers.

No ano passado, o evento juntou mais de 40 mil pessoas que assistiram em Portimão, no distrito de Faro, aos concertos de Burna Boy, Little Simz, Wizkid, 50 Cent, Booba e Davido, num cartaz que reuniu mais de 50 artistas.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou por causa das restrições impostas devido à pandemia da covid-19.