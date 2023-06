O misterioso desaparecimento de Nicola Bulley não poderia ter sido mais acidental e trágico

Uma queda no rio, um cão seco, uma mulher de amarelo. As pistas do misterioso caso de Nicola Bulley que intrigam a polícia britânica

Polícia revela que Nicola Bulley tinha problemas com álcool durante a menopausa para evitar "especulação" sobre britânica desaparecida

Desaparecimento de Nicola Bulley: polícia encontrou um corpo no rio Wyre

Corpo encontrado no rio Wyre é de Nicola Bulley

Perito afirmou que corpo de Nicola Bulley não estava no rio, mas estava. O erro que quase deu o caso por perdido

Nicola Bulley, a mulher de 45 anos cujo corpo foi encontrado no rio depois de três semanas de buscas em Lancashire, Inglaterra, morreu acidentalmente depois de ter caído em águas geladas, revela o relatório do médico legista citado pela BBC.

De acordo com o relatório, a tese de suicídio foi descartada. James Adeley, médico legista de Lancashire, considera que a morte de Bulley foi acidental, uma vez que a mulher caiu ao rio e sofreu um "choque de água fria".

Segundo os especialistas presentes na audiência em Preston, entrar em água fria (que no dia do incidente estaria entre os 3 e os 5 graus Celsius) pode fazer com que uma pessoa respire e inale água e se afogue em segundos.

"Bastava uma ou duas respirações para ultrapassar a dose letal de afogamento", afirmou Michael Tipton, citado pela Sky News, acrescentando que, nessa situação, uma pessoa teria cerca de 25 segundos até perder a consciência, sofrendo uma "incapacidade muito rápida".

Apesar de ter passado por uma "crise" de saúde mental nas semanas que antecederam o seu desaparecimento, não há "nada" nos registos médicos de Nicola Bulley que sugerissem que esta se tivesse tentado suicidar.

Nikki, como era tratada pela família, desapareceu a 27 de janeiro depois de ir levar as filhas à escola, enquanto passeava o cão junto ao rio Wyre, na localidade de St. Michael's on Wyre, Lancashire, e estava ligada numa videochamada de trabalho.

Paul Ansell, companheiro de Nicola durante 12 anos, acredita que a mulher continuava a ouvir a reunião quando "terá pousado o telefone no banco e foi colocar o arnês no cão" e caiu no rio.

As conclusões do médico legista deixam ainda claro que não houve envolvimento de terceiros na morte de Nicola Bulley.