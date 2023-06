Escócia: ex-primeira-ministra Nicola Sturgeon foi detida

Nicola Sturgeon foi detida este domingo. A ex-primeira-ministra escocesa está de momento a ser interrogada no âmbito da investigação sobre as finanças do Partido Nacional Escocês, avança a Sky News.

Conta o The Guardian que a antiga governante, que renunciou ao cargo de primeira-ministra e líder do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla inglesa de Scottish National Party) há dois meses, é a terceira pessoa a ser detida no âmbito da Operação Branchform, lançada em 2021 e que investiga o uso de 702 mil euros (600 mil libras) em donativos que seriam destinados para uma campanha política independente.

Peter Murrell, ex-presidente-executivo do partido e marido de Sturgeon, e o ex-tesoureiro Colin Beattie já tinham sido detidos a propósito desta investigação, mas ambos foram libertados sem qualquer acusação, embora ainda estejam a decorrer análises ao processo.

Num comunicado partilhado com a imprensa escocesa e publicado no Twitter, a Polícia da Escócia revela que “uma mulher de 52 anos foi presa hoje, domingo, 11 de junho de 2023, como suspeita na ligação com a investigação em andamento sobre o financiamento e as finanças do Partido Nacional Escocês”.

Update on investigation into Scottish National Party funding and finances.



More: https://t.co/0zR05TnK4o pic.twitter.com/WNA9OTJX3Q — Police Scotland (@PoliceScotland) June 11, 2023

O mesmo documento nota aqui que a mulher detida “está sob custódia e está a ser interrogada pelos detetives da Polícia da Escócia”.

Sturgeon, que em nenhum momento atribuiu a sua demissão no final de março - após nove anos no cargo -, a estas suspeitas, sempre defendeu a transparência das contas e os fundos angariados para a hipotética consulta.