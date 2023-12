Jardineiro, mordomo ou filho adotivo: o homem misterioso a quem herdeiro da Hermès quer deixar fortuna

Nicolas Puech, de 80 anos, é descendente da quinta geração familiar do empresário francês Thierry Hermès, fundador da Hermès, em 1837, uma das marcas de moda mais conceituadas e mais caras do mundo. A empresa fatura 11,6 mil milhões de euros anualmente e vale 202 mil milhões de euros. Nicolas Puech detém menos de 6% das ações da empresa, mas que lhe rendem uma fortuna estimada em entre nove e dez mil milhões de francos suíços (entre 9,5 e 10,6 mil milhões de euros). Solteiro e sem filhos, Nicolas deu instruções aos seus advogados para adotar o antigo “jardineiro e faz tudo”, para que se torne seu herdeiro universal.

A participação de Nicolas Puech na empresa estava destinada à Fundação Isocrates, conforme um pacto de sucessão que Puech assinou em 2011. Mas o multimilionário mudou de ideias e quer deixar a fortuna ao antigo colaborador, avançou esta semana o jornal Tribune de Genève.

Os meios de comunicação suíços revelaram a 1 de dezembro que o magnata enviou uma carta aos advogados, em outubro de 2022, onde deu ordem para que se proceda à adoção. O processo ainda está em andamento, mas, de acordo com os jornais, se for bem-sucedido, o beneficiário poderá herdar “pelo menos metade” de sua fortuna.

Tataraneto do fundador da Hermès é solteiro e não tem filhos. (Foto: Reprodução Facebook)

De acordo com o jornal El Mundo, Jadil, de 51 anos, com origem marroquina, casado com uma espanhola e pai de dois filhos, pode tornar-se mais rico que o próprio rei de Marrocos. Até agora, mantem-se no anonimato, mas, segundo números publicados pelo jornal italiano Corriere della Sera, pode passar a receber cerca de € 40 milhões de euros por ano só em dividendos.

O que se sabe de Jadil

De acordo com o jornal El Mundo, Jadil é francês, de origem marroquina e começou muito jovem a trabalhar em Sevilha, como mordomo, numa abastada casa da cidade. Ali permaneceu pouco tempo, até ter começado a trabalhar para Nicolas Puech, numa quinta que o herdeiro da Hermès tinha na localidade de Aracena.

Casado com a sevilhana Paz Piñero, com quem teve dois filhos, Jadil rapidamente começou a ganhar a confiança de Nicolas, de quem se tornou braço direito. De acordo com o jornal espanhol. As suas tarefas passavam por «gerir a quinta e as casas, os cavalos, dirigir o restante pessoal, organizar viagens, os aviões… e cuidar de Nicolas”.

Há quem diga que Puech já adotou Jadil, uns dizem que ainda criança, outros já quando trabalhava para ele. Mas fontes ouvidas pelo jornal El Mundo avançam que o homem de origem marroquina já tinha um elevado nível de vida quando casou com Paz Piñero, uma mulher proveniente de uma família da classe média sevilhana.

O grande entrave

O processo de adoção de um adulto é incomum e um obstáculo à concretização do desejo de Nicolas Puech. Mas não o principal entrave. O acordo com a Fundação Isocrates, com sede em Genebra e dedicada à proteção e promoção do debate público através de projetos de combate à desinformação, pode ser a grande barreira, já que a instituição pode mesmo agir judicialmente para fazer cumprir o acordo inicial.

Nicolas tinha assinado um pacto com a Fundação Isocrates para deixar a sua herança à instituição. (Foto: Reprodução Facebook)

Ao tomar conhecimento dos novos planos do herdeiro Hermès, o secretário-geral da fundação, Nicolas Borsinger, comentou em entrevista a meios de comunicação suíços que estamos perante uma “anulação repentina e unilateral de um pacto de sucessão, realizada graças a um ato que deve ser considerado nulo.” A fundação lamenta que “as suas atividades de utilidade pública” estejam “ameaçadas na sua sustentabilidade” por circunstâncias “que estão completamente fora do seu controle”.

A Hermès é uma marca de moda de luxo, usada por estrelas internacionais, como Madonna, Nicole Kidman, Julianne Moore e Jennifer Lopez.