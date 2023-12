Pelo menos 16 pessoas mortas em ataque no centro da Nigéria

Homens armados mataram hoje pelo menos 16 pessoas numa povoação do centro da Nigéria, indicou um responsável militar citado pela agência noticiosa AFP.

“Ocorreu uma revolta [da população] após o incidente, mas a situação está controlada”, declarou o capitão Oya James, citado pela AFP.

O ataque ocorreu na povoação de Mushu, no estado de Plateau, uma região assolada há vários anos por tensões religiosas e étnicas.

“Dormíamos durante a noite quando, de repente, soaram violentos disparos. Tivemos medo porque não esperávamos qualquer ataque”, indicou Marcus Amorudu, um habitante da cidade.

“As pessoas esconderam-se mas os assaltantes capturaram um grande número dos nossos, alguns foram mortos, outros ficaram feridos”, acrescentou.

O governador do estado, Caleb Mutfwang, condenou o ataque, que qualificou de “bárbaro, brutal e injustificado”.

Agentes das forças de segurança e miliares foram enviados para a região após o ataque para controlar a situação no terreno e evitar distúrbios.

“O Governo vai adotar medidas pró-ativas para conter os ataques em curso contra cidadãos inocentes”, declarou o porta-voz do Governo Gyang Berre.

Na Nigéria, os habitantes das regiões do noroeste e do centro do país confrontam-se com o terror dos ataques dos grupos ‘jihadistas’ e organizações criminais designadas de “bandidos”, que saqueiam as aldeias ou sequestram os habitantes.