Barco que transportava famílias a regressar de casamento afunda-se na Nigéria. Há mais de 100 mortos

Mais de 100 pessoas morreram no centro-norte da Nigéria, depois de um barco que transportava famílias a regressar de um casamento se ter afundado num rio, disseram na autoridades locais e policiais.

O barco transportava passageiros para o estado de Kwara, vindos do oeste do estado do Níger, quando o acidente aconteceu, indicaram, na terça-feira, a polícia local e o gabinete do governador de Kwata, sem esclarecer as causas do naufrágio.

"Até agora contabilizamos 103 mortos. Mais de 100 pessoas foram resgatadas", disse à agência de notícias France-Presse o porta-voz da polícia do estado de Kwara, Okasanmi Ajayi.

“Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento, o que significa que o número ainda pode subir”, acrescentou.

As vítimas estavam de volta ao distrito de Patigi, no estado de Kwara, depois de celebrarem um casamento no estado do Níger, informou o gabinete do governador do estado de Kwara.

O acidente ocorreu na rota entre Egboti, no estado do Níger, e Kpada, no estado de Kwara, disse, num comunicado o porta-voz do governador, Rafiu Ajakaye.

O comunicado garantiu que as autoridades estão a acompanhar “os esforços de socorro já mobilizados desde a noite de segunda-feira em busca de possíveis sobreviventes”.

Naufrágios em rios da Nigéria são comuns, geralmente causados por barcos sobrecarregados, em mau estado de manutenção ou cuja tripulação não cumpriu as regras de segurança.

No mês passado, 15 crianças morreram afogadas e 25 desapareceram, depois de um barco superlotado se ter virado no estado de Sokoto, no noroeste do país.

Em dezembro, 76 morreram quando um barco afundou num rio no estado de Anambra, no sudeste do país.

O rio Níger é a principal via navegável na África Ocidental e uma importante rota comercial para vários países, incluindo a Nigéria.

A autoridade de regulação fluvial da Nigéria tem tentado proibir a navegação noturna e os barcos sobrecarregados para reduzir o número de acidentes.